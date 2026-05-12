В СБУ обнаружили "крота": задержали агента ФСБ в одном из подразделений

Служба безопасности Украины заявила, что продолжает самоочищение. Внутренняя безопасность Службы задержала шпионку в одном из прифронтовых подразделений.

О деталях задержания предательницы СБУ сообщила в собственных соцсетях.

Что известно о вражеском агенте?

Спеслужбы сообщили, что в результате ряда мероприятий, Главное управление внутренней безопасности СБУ задержало российского агента. Подозреваемая имела звание майора и работала в одном из прифронтовых подразделений и систематически "сливала" ФСБ важную информацию об оперативных разработках украинской спецслужбы и уголовных производствах.

Служба безопасности сообщила, что интересовало россиян больше всего. В частности, враг хотел получить материалы по разоблачению его агентурных сетей и агитаторов, а также персональные данные сотрудников СБУ, проводивших соответствующие расследования.

Системная работа по самоочищению Службы и в целом Сил обороны Украины продолжается. Разоблачение предателей и вражеских агентов остается одним из моих главных приоритетов. Каждый, кто сотрудничает с врагом, неизбежно понесет ответственность,

– заявил временно исполняющий обязанности Председателя СБУ Евгений Хмара.

Он похвалил сотрудников Главного управления внутренней безопасности СБУ за высокий профессиональный уровень.

Как агент сотрудничала с ФСБ?

По результатам следствия, российские спецслужбисты завербовали работницу через ее отца, который живет во временно оккупированном Бердянске. Он активно сотрудничал с врагом и выполнял роль "связного". Он инструктировал дочь по разведданным, которые интересовали ФСБ, через мессенджер.

Женщина прямо на рабочем месте фиксировала тайную информацию на телефон или в черновик. Дома она передавала эту информацию российским спецслужбам. СБУ задержала шпионку и изымала телефон, в котором содержались доказательства сотрудничества с ФСБ.

Следователи готовят сообщить ей о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины, в которой говорится о государственной измене в условиях военного положения. Злоумышленнице грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

