Снова поймали российского "крота": СБУ разоблачила агента ФСБ в штурмовой бригаде Нацгвардии
- СБУ задержала агента ФСБ, который служил в Нацгвардии и корректировал воздушные атаки врага, передавая координаты военных объектов.
- Агенту сообщили о подозрении в государственной измене, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
- Задержанный вышел на российскую спецслужбу через родственников, которые являются бывшими российскими военными.
Служба безопасности Украины в Харькове задержала агента ФСБ. Мужчина служил в Нацгвардии и корректировал воздушные атаки врага по локациям "своего" подразделения.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.
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Агента ФСБ задержали
"Кротом" оказался 42-летний местный мобилизованный, который проходил службу в штурмовой бригаде Нацгвардии.
Находясь в должности командира взвода, он "сливал" оккупантам координаты штабов, учебных центров и запасных пунктов воинской части, где проходил службу,
– рассказали сотрудники СБУ.
Агент должен был передать куратору списки офицеров бригады и ее численность от роты до батальона. ФСБ обещала ему организовать "эвакуацию" в Россию через линию фронта на Харьковском направлении.
Сотрудники СБУ изъяли телефон с доказательствами работы мужчины на ФСБ / Фото СБУ
Служба сотрудничала с Министерством внутренних дел и командованием Национальной гвардии.
По данным следствия, агент по собственной инициативе вышел на российскую спецслужбу через своих родственников – бывших российских военных, проживающих в России.
Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении за государственную измену, совершенную в условиях военного положения. Злоумышленник сейчас под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Ранее сотрудники СБУ задержали агента ФСБ – 38-летнего местного жителя Днепра, который передвигался по городу на собственном авто под видом такси. Во время перевозки клиентов он фиксировал места с наибольшим сосредоточением авто и личного состава украинских войск.