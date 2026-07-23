Готовил удары по оборонным заводам на Западе Украины: СБУ задержала агента ФСБ на велосипеде

В Хмельницкой области контрразведка СБУ разоблачила и задержала местного жителя, подозреваемого в сотрудничестве с российской ФСБ. По данным следствия, мужчина собирал координаты объектов, что могли стать мишенью для новых вражеских атак.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Чем занимался вражеский агент на Западе Украины?

По данным следствия, мужчина действовал под видом обычного велосипедиста и регулярно объезжал районы на велосипеде, снимал на смартфон периметры объектов и фиксировал точные координаты. Именно эти материалы, как утверждают правоохранители, должны были помочь врагу скорректировать ракетные и дроновые удары по западным областям Украины.

Собранную информацию украинец передавал российскому куратору вместе с видео и геолокациями.

Как отметили в СБУ, фигуранта завербовали через анонимные каналы в телеграме. Там он активно искал любую возможность подзаработать, а деньги были нужны ему для покупки очередной дозы наркотиков. Ранее мужчина уже имел судимость за наркопреступления.

Оперативники задержали агента во время доразведки вблизи одного из стратегических объектов. В ходе обысков у него изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с врагом.

Следователи сообщили ему о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

Самое суровое наказание, которое ему грозит, – пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ предотвратила двойной теракт в Ивано-Франковске. По плану, агент России должен был взорвать самодельное взрывное устройство возле жилого комплекса, а после прибытия экстренных служб – нанести повторный удар.