На Полтавщине задержали 21-летнюю агентку России, которая "залегла на дно" после разоблачения сообщников

На Полтавщине военная контрразведка Службы безопасности задержала еще одну участницу агентурной сети российской ФСБ. Она помогала врагу корректировать российские удары

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Что известно о задержании агента России

Так, в ноябре 2024 года СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ, которая действовала на Полтавщине. Тогда сотрудники контрразведки задержали двух предателей, которые корректировали вражеские атаки по региону.

Сейчас же удалось задержать ее сообщницу, которая после разоблачения ячейки "залегла на дно", а впоследствии получила сигнал от куратора на продолжение подрывной деятельности.

Фигуранткой оказалась 21-летняя жительница Кременчуга, которая готовила координаты для воздушных атак россиян.

Одной из потенциальных целей врага было админздание местного правоохранительного органа. Чтобы выяснить наличие личного состава в нем, агент установила напротив объекта скрытую видеокамеру с удаленным доступом для российских спецслужбистов,

– указали спецслужбисты.

Готовя свой удар враг пытался "обойти" украинскую ПВО. Для этого они поручили предательнице вычислить боевые позиции радиолокационных станций ВСУ. Однако СБУ разоблачила агента сразу после ее "активации", задокументировали преступления и задержали ее по месту жительства.

Одновременно с этим Служба безопасности провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских защитников.

СБУ задержала женщину, которая корректировала российские удары / фото СБУ

Во время обысков дома у задержанной изъяли компьютерную технику и мобильный телефон, с которого фигурантка "отчитывалась" куратору. Личность сотрудницы ФСБ уже установили.

Задержанной агентке сообщили о подозрении по статье о соучастии в государственной измене, совершенную организованной группой в условиях военного положения. Сейчас она находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное с конфискацией имущества.

Кстати, месяц назад СБУ задержала 30-летнюю безработную жительницу Полтавщины, которую россияне завербовали для совершения серии терактов в регионе. Она должна была заложить взрывчатку вблизи райотдела полиции и городского ТЦК в час пик.