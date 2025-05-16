Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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Що відомо про затримання агентки Росії

Так, у листопаді 2024 року СБУ викрила агентурну мережу ФСБ, яка діяла на Полтавщині. Тоді співробітники контррозвідки затримали двох зрадників, які коригували ворожі атаки по регіону.

Зараз же вдалося затримати її спільницю, яка після викриття осередку "залягла на дно", а згодом отримала сигнал від кураторки на продовження підривної діяльності.

Фігуранткою виявила 21-річна мешканка Кременчука, яка готувала координати для повітряних атак росіян.

Однією із потенційних цілей ворога була адмінбудівля місцевого правоохоронного органу. Щоб з’ясувати наявність особового складу в ній, агентка встановила навпроти об’єкта приховану відеокамеру з віддаленим доступом для російських спецслужбістів,

– вказали спецслужбовці.

Готуючи свій удар ворог намагався "обійти" українську ППО. Для цього вони доручили зрадниці вирахувати бойові позиції радіолокаційних станцій ЗСУ. Однак СБУ викрила агентку одразу після її "активації", задокументували злочини та затримали її за місцем проживання.

Одночасно з цим Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських захисників.

СБУ затримала жінку, яка коригувала російські удари / фото СБУ

Під час обушків вдома у затриманої вилучили комп’ютерну техніку та мобільний телефон, з якого фігурантка "звітувала" кураторці. Особу співробітниці ФСБ вже встановили.

Затриманій агентці повідомили про підозру за статтею про співучасть у державній зраді, вчинену організованою групою в умовах воєнного стану. Наразі вона перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне з конфіскацією майна.

До речі, місяць тому СБУ затримала 30-річну безробітну жительку Полтавщини, яку росіяни завербували для вчинення серії терактів у регіоні. Вона мала закласти вибухівку поблизу райвідділу поліції та міського ТЦК у годину пік.