Следили за Генштабом: в Украине поймали агентов ФСБ, которые готовили ракетные удары
Источник:СБУ
Киберспециалисты Службы безопасности обнаружили новые попытки России нанести огневое поражение стратегической инфраструктуре Украины. В ходе спецоперации в Киеве и Одессе задержаны два агента ФСБ.
Известно, что они готовили ракетные удары по воинским частям, объектам энергетики и телекоммуникаций в трех регионах страны. Особое внимание агенты ФСБ уделяли армейским подразделениям, которые обеспечивают охрану Генштаба ВСУ, информации о Силах обороны на Полтавщине, а также Киевской телебашне и столичной ТЭЦ.
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Что планировали агенты ФСБ
Правоохранители рассказали, что агенты собирали информацию об армейских подразделениях, обеспечивающих охрану Генштаба ВСУ, а также пытались узнать о техническом состоянии Киевской телебашни и одной из тепловых электростанций, которая обеспечивает электричеством и теплом значительную часть столичного региона, чтобы направить оккупантам координаты для корректировки воздушных атак.
В сообщении говорится, что один из российских агентов, работал как экспедитор в одесской компании, которая поставляет продукты питания для военных подразделений.
Задержанные агенты ФСБ / Фото СБУ
Другой фигурант собирал информацию о техническом состоянии Киевской телебашни после обстрела в марте 2022 года и фотографировал внешний вид одной из тепловых электростанций, которая обеспечивает электричество и тепло для значительной части столичного региона.
По данным следствия, одним из вражеских приспешников оказался инженер-технолог предприятия пищевой промышленности Одессы. Другой – 24-летний киевлянин. В конце января этого года они были дистанционно завербованы кадровым сотрудником ФСБ по Москве и Московской области. Его личность уже установлена Службой безопасности,
– рассказали правоохранители.
Обоих злоумышленников поймали "на горячем", когда те шпионили за объектами. Агенты действовали отдельно друг от друга и за свою работу получали денежное "вознаграждение".
Им предъявлено подозрение по статье "государственная измена". Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.
Работает СБУ: последние новости
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