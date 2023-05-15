В Харьковской области задержали предателей, которые "разнюхивали" данные о контрнаступлении ВСУ
Источник:Служба безопасности Украины
В Харьковской области задержали вражеских информаторов. Они искали для оккупантов информацию о контрнаступлении Вооруженных Сил Украины.
Злоумышленниками оказались знакомые между собой мужчина и женщина из Волчанска. Они скрыто собирали информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны в приграничном районе.
Обратите внимание СБУ сообщила о подозрении трем регионалам, среди них Царев
СБУ в очередной раз задержала предателей
Как выяснилось, предатели фиксировали последствия российских ракетно-артиллерийских обстрелов Харьковщины. Полученную информацию они передавали своему родственнику, проживающему в России.
Разведданные требовались оккупантам для планирования и подготовки повторных воздушных ударов по украинским объектам.
В результате СБУ задержала злоумышленников. У них обнаружили мобильные телефоны, которые они использовали для переписки с агрессором.
Что грозит злоумышленникам
СБУ сообщила о подозрении по статье о несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения.
В настоящее время злоумышленники находятся под стражей. Продолжается расследование.
Задержан вражеский информатор / фото СБУ
В Харьковской области задержали предательницу / фото СБУ
СБУ часто разоблачает предателей Украины
- Недавно сотрудники СБУ разоблачили и задержали еще одного корректировщика российских воздушных атак. Мужчина цинично сливал ценные данные оккупантам и наводил огонь на многоэтажки в Николаеве.
- Ранее СБУ обнародовала доказательства сотрудничества с Россией главы Полтавского районного суда Ларисы Богомоловой. Ей было объявлено подозрение в госизмене.
- Также СБУ задержала российского агента, который готовил ракетный удар по электроподстанциям на Западе Украины. Агент ФСБ был задержан в Тернопольской области.