Поднимал российский флаг над мэрией Харькова, – СБУ задержала одного из поклонников "новороссии"

Служба безопасности задержала сторонника "русского мира", более 8 лет скрывавшегося от правоохранителей. Мужчина был приспешником россиян и принимал участие в попытках насильственного захвата власти в Харькове в 2014 году.

Он призвал к штурму горсовета и поднял русское знамя над учреждением. Кроме того, злоумышленник снимался в пропагандистских роликах россиян.

Читайте также "Турное продолжается": СБУ пришла с обысками в УПЦ МП в 9 областях, пришли и во Львов

Более 8 лет мужчина убегал от правосудия

Во время контрдиверсионных мероприятий в Харькове СБУ разоблачила приспешника оккупантов, еще с 2014 года скрывавшегося от полиции. Муж постоянно менял адреса проживания и номера мобильных телефонов, чтобы его было сложно найти.

Однако правоохранителям удалось задержать предателя. Дома он держал целый арсенал атрибутов "русского мира".

Что удалось обнаружить правоохранителям в доме мужчины:

Флаги России и георгиевские ленты;

снайперскую винтовку с оптикой;

самозарядную винтовку Z-10;

патроны к огнестрельному оружию калибра 7,62 миллиметра.

Именно он в 2014 году поднимал русский флаг над зданием Харьковского горсовета.

Известно, что мужчина был поклонником кремлевского проекта "новороссия". Он активно участвовал в попытках захвата власти в Харькове и собственноручно вешал российский флаг над мэрией, сообщают в СБУ.

Также предатель агитировал Россию к "изменению границ Украины" и захвату органов власти. Злоумышленник снимался в роликах пропагандистов, в частности, для кремлевского телеканала "Россия 1".

Правоохранители поймали скрывавшегося с 2014 года преступника / Фото СБУ

Обратите внимание Махинации на миллиарды: СБУ разоблачила топ-чиновника и объявила ему подозрение

Правоохранители продолжают ловить государственных изменников