Помогал оккупантам убивать защитников Лимана: СБУ задержала корректировщика на передовой

Контрразведка СБУ совместно с военными задержала российского агента, который помогал врагу готовить прорыв к Лиману в Донецкой области. Предатель наводил на позиции украинских защитников тяжелые авиабомбы и огнеметные системы, ставя под угрозу оборону города.

Агента поймали с поличным непосредственно у линии фронта — в так называемой "киллзоне". В этот момент он фотографировал позиции подразделений 3-го армейского корпуса ВСУ, чтобы передать координаты российским кураторам. Об этом сообщили в СБУ.

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Что известно о предателе, который помогал оккупантам в захвате Лимана?

Информатором оказался местный безработный. Спецслужбы России заметили его еще во время временной оккупации общины, ведь мужчина открыто поддерживал кремлевский режим. После освобождения города россияне снова вышли на него и поручили шпионить за Силами обороны.

По его наводке оккупанты обстреливали украинских военных практически всем арсеналом оружия ближнего и среднего радиуса действия. Враг применял сверхтяжелые управляемые авиабомбы (КАБы), дроны-камикадзе, артиллерию и тяжелые огнеметные системы "Солнцепек". Этими массированными обстрелами захватчики пытались помочь своим штурмовикам прорвать линию фронта и захватить Лиман.

Во время обыска у агента оккупантов изъяли телефон с доказательствами работы на Россию. Сейчас мужчина находится под стражей без права освобождения под залог. За государственную измену в условиях военного положения ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, что СБУ также задержала гражданина России, который помогал врагу корректировать удары по Запорожской области. По данным следствия, он передавал оккупантам координаты позиций ВСУ и украинской ПВО.