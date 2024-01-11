Ежедневно проезжала до 100 километров: как российская агентка хотела выявить позиции ВСУ

В Донецкой области задержали женщину, которая по заданию российских спецслужб разведывала дислокацию и перемещение украинских Сил обороны в области. Для этого она каждый день проезжала до 100 км.

В зоне особого внимания фигурантки были места базирования подразделений ВСУ, привлеченных к боевым операциям на Авдеевском и Марьинском направлениях.

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Преодолевала длинную дорогу, чтобы угодить врагу

По данным СБУ, злоумышленница, чтобы собрать разведывательную информацию для противника, сама объезжала населенные пункты в районах Курахово, Мирнограда, Селидового, Новогродовки и Михайловки.

Чтобы выявить и зафиксировать позиции украинских защитников, женщина проезжала общественным транспортом до 100 километров в день вблизи передовой.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили агентку России. Они задокументировали ее преступные действия и задержали в собственном доме.



СБУ задержала предательницу, которую завербовала российская спецслужба / Фото СБУ

Кроме того, у злоумышленницы изъяли мобильный телефон, который она использовала для переписки с российским ФСБ и для фиксации украинских объектов.

Таким образом, благодаря оперативному реагированию украинской спецслужбы удалось провести мероприятия, чтобы обезопасить позиции и маршруты передвижения подразделений ВСУ.

Что известно о злоумышленнице

В СБУ сообщили, что фигуранткой является 33-летняя жительница Новогродовки. По данным следствия, женщину еще в октябре 2023 года дистанционно завербовали кадровые сотрудники ФСБ.

Враг заметил злоумышленницу из-за ее антиукраинской активности в соцсетях, в том числе запрещенных в Украине.

Чтобы общаться с российской спецслужбой, женщина использовала анонимный чат в мессенджере. Она передавала информацию в виде текстовых сообщений и меток на электронных картах.

Злоумышленница переписывалась с врагом / Фото СБУ

По данным украинской спецслужбы, за выполненные задачи фигурантка получала от российского куратора денежное "вознаграждение", которое поступало на ее банковскую карточку.

Противнику были необходимы эти разведданные, чтобы спланировать собственные боевые операции, в частности, ракетно-артиллерийские обстрелы позиций украинских войск на восточном фронте.

Что угрожает фигурантке

СБУ собрала все необходимые доказательства и сообщила задержанной о подозрении по статье государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Злоумышленнице грозит пожизненное заключение.

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