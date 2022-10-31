Предлагал обходить санкций СНБО за 500 тысяч долларов: в Киеве задержали мошенника

Спецслужбы Украины разоблачили злоумышленника, выдававшего себя за сотрудника СБУ. Мужчина обещал предприятию "уклонение" от экономических санкций СНБО за взятку в 500 тысяч долларов.

По информации СБУ, в руководящий состав компании, пытавшейся избежать санкций СНБО, ранее входил гражданин России. Мошенник "гарантировал" использовать свои "связи" для закрытия уголовного производства в отношении представителей предприятия.

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Какие услуги предлагал мошенник

Мужчина уверял, что якобы сможет "решить" уголовные вопросы компании с Офисом генерального прокурора, Службой безопасности и СНБО. Для маскировки преступных действий он представлялся сотрудником СБУ и использовал поддельное "служебное удостоверение".

Мошенник пользовался фальшивым удостоверением сотрудника СБУ / фото СБУ

Сотрудники СБУ и ГБР задержали злоумышленника во время передачи ему 250 тысяч долларов. Как отмечают, задержанным оказался преступник, уже находящийся в общегосударственном розыске по подозрению в умышленном убийстве.

Мошеннику уже сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств правонарушения.

СБУ продолжает разоблачать коллаборантов и предателей в Украине

В Кировоградской области был задержан на взятке один из руководителей прокуратуры. Теперь ему грозит до 8 лет тюрьмы. Интересно, что к преступной схеме причастен "медиум".

За непосредственную помощь России СБУ вручила более 30 подозрений представителям УПЦ МП. В основном, поклонников церкви подозревают в сборе информации для России и корректировке огня.

Глава СБУ отметил, что в ходе операции по разоблачению и задержанию предателя Кулинича он задерживал "крота" лично. По его словам, работники СБУ провели "беспрецедентную филигранную разработку и дальнейшую реализацию", осуществили агентурно-техническое проникновение в ряды ФСБ.

СБУ задержала крымчанина, который передавал оккупантам координаты ракетных ударов по Киеву. Еще в начале российского вторжения его завербовали россияне. Вместе с сообщницей мужчина передал врагу информацию о 21 объекте.

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