Работала в детском саду и корректировала ракетные удары по Харькову: СБУ задержала шпионку

Киберспециалисты Службы безопасности задержали агента российской разведки, которая корректировала удары по Харькову. Ею оказалась работница детского сада.

По данным следствия, кремлевские спецслужбы завербовали женщину осенью 2023 года. Теперь ей “светит” пожизненное заключение.

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Харьковчанка корректировала удары

В свободное от работы время женщина помогала россиянам попасть в пункты базирования Сил обороны. Для наведения вражеского огня она получала от оккупантов геолокации потенциальных целей, а затем проводила там доразведку.



Женщину уже задержали / Фото СБУ

Она скрыто наблюдала вблизи объекта, чтобы установить ориентировочное количество личного состава и военной техники. Далее передавала данные российскому куратору с обозначением координат на Google-картах.

Благодаря этой информации оккупанты готовили атаки на город с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа "Шахед".



Женщина передавала оккупантам информацию о расположении украинских войск / Скриншоты СБУ

Шпионку задержали

Вражескую пособницу разоблачили еще на начальном этапе ее разведывательной активности. Женщину задержали дома. Во время обысков у нее изъяли мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с россиянами.

Следователи СБУ сообщили харьковчанке о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Суд взял злоумышленницу под стражу. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ задерживает предателей