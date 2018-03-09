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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

СБУ обнародовала безоговорочное видеодоказательство связей Рубана с террористами "ДНР"

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Виктор Рубан был в хороших отношениях с террористами на Донбассе (иллюстрация)
Виктор Рубан был в хороших отношениях с террористами на Донбассе (иллюстрация) / Соцсети

Служба безопасности Украины опубликовала видео, как руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан перевозил оружие. Судя по кадрам, он обо всем знал с самого начала.

Соответствующий ролик появился на Youtube-канале СБУ.

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На видео, в частности, можно увидеть, как Рубан проехал на неподконтрольную территорию Донбасса: за блокпостом боевиков его автомобиль встретила машина сопровождения и "провела" до Горловки.

Также в ролике демонстрируется момент загрузки оружия в машину Рубана и его задержание.

Рубан знал, что в его авто террористы загрузили оружие: видео

Добавим, что на брифинге главы СБУ Василия Грицака включили аудио разговора руководителя "Офицерского корпуса", в котором тот называет оружие, которое планирует везти через линию разграничения.

Напомним, вечером 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана, который перевозил с оккупированной территории немалый арсенал оружия. Хотя само задержание произошло еще в 9:00 этого дня. Кроме того, по информации СМИ, в доме Рубана провели обыск. После задержания Рубан находился в СИЗО Мариуполя.

По данным СМИ, Рубану объявлено подозрение в попытке покушения на Порошенко и вооруженный захват Рады. Сам Рубан отрицает все обвинения и заявляет, что его подставили. В итоге его взяли под стражу на 2 месяца.

Кто такой Владимир Рубан? Руководитель Центра освобождения пленных ГО "Офицерский корпус", он занимается обменом пленными между боевиками и украинской стороной. Рубана обвиняли в приверженности к боевикам "ЛДНР". Кроме того, его в украинских СМИ связывают с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком.

Теги: Новости Украины СБУ Война на Донбассе Владимир Рубан Оружие
Источник: 24 Канал
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