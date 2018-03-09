СБУ оприлюднила беззаперечний відеодоказ зв'язків Рубана з терористами "ДНР"

Служба безпеки України опублікувала відео, як керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан перевозив зброю. Судячи з кадрів, він про усе знав із самого початку.

Відповідний ролик з’вився на Youtube-каналі СБУ.

Читайте також: Журналісти з'ясували, як Рубан є пов'язаним з київським "Беркутом"

На відео, зокрема, можна побачити, як Рубан проїхав на непідконтрольну територію Донбасу: за блокпостом бойовиків його автомобіль зустріла машина супроводу та "провела" до Горлівки.

Також у ролику демонструється момент завантаження зброї в машину Рубана та його затримання.

Рубан знав, що в його авто терористи завантажили зброю: відео

Додамо, що на брифінгу очільника СБУ Василя Грицака увімкнули аудіо розмови керівника "Офіцерського корпусу", в якому той називає зброю, яку планує везти через лінію розмежування.

Нагадаємо, ввечері 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана, який перевозив з окупованої території чималий арсенал зброї. Хоча саме затримання відбулося ще у 9:00 цього дня. Окрім того, за інформацією ЗМІ, у помешканні Рубана провели обшук. Після затримання Рубан перебував у СІЗО Маріуполя.



За даними ЗМІ, Рубану оголошено підозру у спробі замаху на Порошенка та збройне захоплення Ради. Сам Рубан заперечує всі звинувачення та заявляє, що його підставили. У підсумку його взяли під варту на 2 місяці.

Хто такий Володимир Рубан? Керівник Центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус", він займається обміном полоненими між бойовиками та українською стороною. Рубана звинувачували у прихильності до бойовиків "ЛДНР". Окрім того, його в українських ЗМІ пов'язують з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком.