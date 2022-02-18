Оккупанты обстреляли Счастье, а также попали снарядом в жилой дом в селе Артема

В городе Счастье на Луганщине пророссийские боевики обстреляли пожарную часть. Попали также в жилой дом в селе Артема.

Спасатели сообщили, – предварительно никто не пострадал. Обстрел произошел 18 февраля.

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18 февраля примерно с 12:00 до 12:09 часов был произведен обстрел города Счастья неизвестными лицами по направлению из территории временно подконтрольной незаконным вооруженным формированиям,

– сообщили спасатели.

В результате обстрела повреждения получило админздание спасателей, – осколки попали в фасад сооружения и водоотлив.

Боевики попали в здание спасателей / Фото ГСЧС Украины

Под обстрелом оказался жилой дом

Информации о жертвах, пострадавших среди гражданского населения, нет. Также в селе Артема произошло прямое попадание снаряда в жилой дом,

– написали в ГСЧС.

К счастью, люди не пострадали и не погибли. На месте происшествия работали спасатели.

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За минувшие сутки, 17 февраля, оккупанты 60 раз нарушили тишину. Они били из запрещенного вооружения.

Попали в детский сад в Станице Луганской. Там было 20 детей. К счастью, они не пострадали. Однако контузию получили 3 работника заведения.

Также оккупанты обстреляли лицей и жилые кварталы во Врубовке. В школе было 30 учеников и 14 работников. К счастью, все уцелели.

Более того, оккупанты обстреляли Марьинку – пострадала женщина. Кроме того, в течение 17 января ранения получили 2 военных и 2 гражданских.

18 февраля под обстрел боевиков попал гуманитарный конвой Красного Креста. Это произошло на КПВВ "Счастье" в Луганской области.

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Полный текст публикации ГСЧС Украины

18 февраля примерно с 12:00 до 12:09 был произведен обстрел города Счастье неизвестными лицами по направлению из территории временно подконтрольной незаконным вооруженным формированиям.

В результате обстрела было повреждено админздание 32-й государственной пожарно-спасательной части, а именно: осколками поврежден фасад здания и водоотлив.

Информации о жертвах, пострадавших среди гражданского населения нет.

Также в селе Артема произошло прямое попадание снаряда в жилой дом. Пострадавших и погибших нет. Спасатели проводят работы на месте происшествия.