Счет идет на сотни: сколько авиации разместила Россия недалеко от Украины

В Воздушных силах ВСУ сообщили, сколько российской авиации недалеко от границы с Украиной. Там уверяют, что беспокоиться не стоит.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга сообщил, что на 40 аэропортах российской федерации размещено 800 единиц авиационной техники. По его словам, эта цифра не велика и страшна.

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Российская авиация на границе с Украиной: главное

Игнат заверил, что наличие в Беларуси Миг-31К – это совершенно не новость и не имеет она особого значения, поскольку у России фактически есть 800 единиц авиационной техники. Он также рассказал, что эта техника размещена "не так, чтобы вокруг Украины", а на аэродромах, близких к территории нашего государства.

Это 40 аэродромов, которые активно используются российской авиацией. Самолетов 400-450, плюс минус, и 350 вертолетов. Это не такая большая уже цифра, ничего никто не взимает, оно всегда так было. По мере того, что что-то уничтожается воздушными силами или другими силами обороны, авиация в конце концов подтягивается, снимается с хранения. Уже кто-то даже Миг-29 замечал… Су-24 М бомбардуальщики были на юге сбиты буквально месяц – полтора назад

– сказал Игнат.

По его информации, на российских аэродромах разные типы авиации, она "может быстро перемещаться из Крыма в Беларусь, из Беларуси – в Ростов, куда угодно".

Какая ситуация на границе Беларуси и Украины

В последнее время появляется все больше информации о вероятном прорыве границы со стороны Беларуси и попытках захватить столицу. Однако военные эксперты уверяют, что не стоит беспокоиться. Олег Жданов заявил, что угроза от наших белорусских соседей может возрасти до весны 2023 года.

Такого же мнения и британская разведка. Там подчеркивают, что белорусские военные, вероятно, сохраняют минимальную способность осуществлять комплексные операции.

В Беларуси была замечена перекидывание белорусской техники с тактическим знаком двойка в треугольнике. При этом ранее фиксировали опрокидывание военной техники Беларуси в направлении России.

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что наступление из Беларуси на Запад может длиться около 18 дней, после чего россияне терпят неудачу.

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