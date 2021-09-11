Считаем логичным, – Ермак о вынесении вопроса "Северного потока-2" на нормандский формат

Андрей Ермак заявил, что Украина намерена вынести на повестку дня переговоров в нормандском формате еще один вопрос. Он касается запуска скандального газопровода "Северный поток-2".

Глава Офиса Президента отметил, что Украина рассматривает вопрос российского трубопровода как вопрос общей безопасности государства. Об этом он сообщил во время форума "Ялтинская европейская стратегия".

Читайте также Обещания США по "Северному потоку-2" должны "лечь на бумагу", – Ермак

Андрей Ермак отметил, что уже несколько раз говорил на эту тему с европейскими коллегами по нормандскому формату.

Мы считаем абсолютно логичным добавить к таким важным вопросам как прекращение огня, общее урегулирование конфликта, рассмотрение и этих вопросов. Потому что продолжение транзита газа является серьезным предохранителем масштабной агрессии России против Украины,

– продолжил глава ОП.

Он призвал международное сообщество поддержать Украину в стремлении приобщить вопрос "Северного потока-2" к рассмотрению в нормандском формате.

"Северный поток-2": последние новости

Российский "Газпром" 10 сентября сообщил о завершении строительства скандального газопровода "Северный поток-2".

Издание Blomberg пишет, что российский "Газпром" может уже с 1 октября начать транзит газа в Германию через трубопровод.

Высший региональный суд в Дюссельдорфе 25 августа принял решение о том, что "Северный поток-2" должен стать независимым от "Газпрома".

В Государственном департаменте заявили, что США будут продолжать работать над сдерживанием политического влияния "Северного потока-2".

К теме "Северный поток-2" планируют ввести в эксплуатацию до конца 2021 года