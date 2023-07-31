Хлебом не корми, лишь бы в плен: оккупант привел к ногам украинских военных 21 одного побратима
Россияне все меньше хотят воевать. Поэтому нередко они охотно сдаются в плен и еще приводят с собой "друзей".
Об одном из таких случаев рассказал боец ВСУ с позывным "Гром". Ему и его товарищу, вдвоем, удалось захватить в плен сразу 21 оккупанта. Как это было – читайте на сайте 24 Канала.
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Стоят 21 "рыло" и просятся в плен
Военный "Гром" рассказывает, что сначала он вместе с побратимом взял в плен одного оккупанта. Тот пытался скрыться от ВСУ в подвале.
Тогда ребята решили схитрить. Они дали испуганному россиянину автомат и приказали, чтобы тот за 40 минут привел в плен еще несколько своих сослуживцев.
И тот подпрыгом побежал выполнять задание, результаты которого удивили украинских военных.
Россиянин обежал всю деревню и в указанное время привел к ногам украинцев 21 одного вражеского солдата. Вместе с оружием.
Стоят 21 рыло и говорят, что мы в плен… А нас двое,
– смеется "Гром".
Очевидно, оккупанты этого только и ждали – приглашение в плен.
Как два десятка "орков" сдались в плен двум бойцам ВСУ: смотрите видео
Сдача россиян в плен: что известно
- На фоне украинского контрнаступления россияне чаще стали сдаваться в плен. Так, на Таврическом направлении зафиксировано рекордное количество случаев сдачи в плен. Выбора у россиян немного: либо отступить и быть убитыми своими, либо погибнуть от рук ВСУ. Оккупанты выбирают жить.
- Чтобы захватить в плен россиян, ВСУ часто вынуждены проявлять креативность. Как результат – один пленник приводит с собой еще несколько товарищей.
- Иногда россияне теряются и сами случайно наталкиваются на позиции ВСУ.