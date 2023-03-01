"Сдай Пушкина на Пушкинской": харьковчане могут донатить на ВСУ макулатурой

В Харькове набирает обороты акция, в которой горожанам предлагают избавиться от старых ненужных книг. Приносить их можно в кафе на Пушкинской - собственно, отсюда и происходит название акции "Сдай Пушкина на Пушкинской". Организаторы собрали 150 килограммов книг.

Об этом в эфире 24 Канала рассказала корреспондентка Анна Черненко. Она отметила, что акция бессрочна. Впрочем, организаторы планируют собрать до полутонны макулатуры.

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Об организаторах и участниках акции

Организаторы акции – журналисты одного из местных изданий. Они работают с кофейней, которая стала своеобразным пунктом приема макулатуры и расположена именно на улице Пушкинской. Отсюда и произошло название проекта.

"Она не о борьбе с русской литературой, как некоторые восприняли эту акцию. Она в основном о том, если у вас есть ненужные книги, которые вы считаете лишним грузом на своих книжных полках, то их можно сдать, принести и этим помочь ВСУ", – подчеркнула журналистка в эфире.

Инициатор акции Ярослав Устич подчеркивает: 50% участников акции – пожилые люди.

Они приносят библиотеки свои старые, библиотеки своих соседей, которые, к сожалению, погибли из-за обстрелов. Их дети, я слышал такие истории, сейчас воюют и они всеми своими силами, как могут пытаются помогать,

– рассказал он.

Кстати, к акции могут приобщиться не только харьковчане, но и жители других городов. Можно отправить ненужные книги по почте. В целом планируется собрать до полутонны макулатуры. Ее организаторы будут сдавать в общий пункт приема вторичного сырья, а вырученные средства передадут на нужды ВСУ.

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Лишились и старых названий улиц

Кроме ненужных книг, в Харькове избавляются и от пророссийских названий улиц. Так, вместо Московской и других появилось 18 новых наименований: Лесная песня, Казацкая слава, Гостомельская, Треообороновская.

"Они современные, проукраинские прежде всего. А также вернули старые названия улиц. Теперь есть Пушкарная и улица, и переулок. Это первый пакет таких переименований – 18 улиц, дальше будет еще. Если верить активистам, то в Харькове около 2,5 тысяч топонимов нуждаются переименование", – добавила Анна Черненко.

К слову, сегодня годовщина удара по Харьковской ОГА. За год полномасштабной войны город чуть ли не ежедневно страдает от тяжелых обстрелов окупантов. Впрочем, продолжает жить и помогать военным ВСУ.

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