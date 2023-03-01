Про це в ефірі 24 Каналу розповіла кореспондентка Анна Черненко. Вона зазначила, акція безстрокова. Утім, організатори планують зібрати до півтонни макулатури.
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Про організаторів та учасників акції
Організатори акції – журналісти одного з місцевих видань. Вони залучилися підтримкою кав’ярні, яка стала своєрідним пунктом прийому макулатури, і розташована саме на вулиці Пушкінській. Звідси і пішла назва проєкту.
"Вона не про боротьбу з російською літературою, як дехто сприйняв цю акцію. Вона здебільшого про те, якщо у вас є непотрібні книжки, які ви вважаєте зайвим брухтом на своїх книжкових полицях, то їх можна здати, принести і цим допомогти ЗСУ", – наголосила журналістка в ефірі.
Ініціатор акції Ярослав Устіч підкреслює: 50% учасників акції – люди похилого віку.
Вони приносять бібліотеки свої старі, бібліотеки своїх сусідів, які, на жаль, загинули через обстріли. Їх діти, я чув такі історії, зараз воюють і вони усіма своїми силами, як можуть намагаються допомагати,
– розповів він.
До речі, до акції можуть долучитися не тільки харків’яни, але й мешканці інших міст. Можна надіслати непотрібні книги поштою. Загалом планується зібрати до півтонни макулатури. Її організатори здаватимуть до загального пункту прийому вторинної сировини, а виручені кошти передадуть на потреби ЗСУ.
Роковини удару по Харківській ОДА: дивитись відео
Позбулися й старих назв вулиць
Крім непотрібних книг, у Харкові позбуваються й проросійських назв вулиць. Так, уже замість Московської та інших з’явилося 18 нових найменувань: Лісова пісня, Козацька слава, Гостомельська, Треооборонівська.
"Вони сучасні, проукраїнські насамперед. А також повернули старі назви вулиць. Тепер є Пушкарна і вулиця, і провулок. Це перший пакет таких переназв – 18 вулиць, далі буде ще. Якщо вірити активістам, то в Харкові біля 2,5 тисяч топонімів потребують перейменування", – додала Анна Черненко.
До слова, сьогодні роковини удару по Харківській ОДА. За рік повномасштабної війни місто чи не щодня потерпає від важких обстрілів окупантів. Утім, продовжує жити і допомагати військовим ЗСУ.
Роковини удару по Харківській ОДА: що відомо
- О 8 ранку окупанти завдали потужного удару ракетою "Калібр" по центру Харкова – Майдану Свободи. Там розташована Харківська ОДА. Будівля зазнала значних руйнувань.
- Станом на 12 дня вже було відомо про 10 загиблих, серед яких – дитина та 20 травмованих. Рятувальники не могли оперативно розпочати розбирати завали, через продовження масованих обстрілів.
- Також 1 березня 2022 року росіяни вдарили по житловому будинку в Харкові. Загинуло 8 людей. Внаслідок вечірніх обстрілів міста окупанти знищили єдині супермаркети, де люди могли придбати їжу.
- За декілька годин після удару по Харківській ОДА, містяни записали відео до росіян із закликом розплющити очі.