Начинаем с "Малышей", а дальше будет, – Гуменюк об атаках дронов на Крымский мост

Незаконно построенный Крымский мост в июле 2023 года атаковали морские надводные дроны SeaBaby ("морские малыши"). Такой БПЛА может нести до 850 килограммов взрывчатки.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк рассказала 24 Каналу, чего ожидать от уникальных украинских дронов. Отметим, СБУ предоставила фото и видео с тренировок дронов "Морской малыш", которыми атаковали Крымский мост.

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"Надо понимать, что малыши это то из чего вырастает будущее поколение и будущая победа. Поэтому начинаем с "Малышей", а дальше будет", – сказала Гуменюк.

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Диагноз сформирован

"Хлопок" на Крымском мосту становится системным явлением. Кроме того, российским захватчикам нужно готовиться к тому, что скоро это незаконно построенное сооружение пойдет ко дну Черного моря.

"Крымский мост действительно болен и не только анамнез, но и диагноз у него уже сформирован. Он лишний и это главное. То, что симптоматика будет ухудшаться в связи с приближением осени, в частности, это абсолютно объективно, потому что погодные условия будут неблагоприятными. Крымский мост боится не только того "шторма", который может прилететь, а того, что может просто бурлить в море", – отметила руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг".

Что известно об украинских дронах SeaBaby

Недавно глава СБУ Василий Малюк рассказал об уникальной технической разработке Украины – морские надводные дроны SeaBaby. Они успешно атаковали Крымский мост и повредили десантный российский корабль "Оленегорский горняк" и танкер Sig.

Малюк отметил, что к украинской разработке не причастна ни одна частная компания, а над изготовлением дронов работает коллектив СБУ, которому помогают гражданские инженеры и айтишники. Дроны изготовляют в подземном производстве.

Отметим, что спецоперации по атаке на российские корабли и Крымский мост СБУ инициировала и реализовала совместно с ВМС ВСУ.