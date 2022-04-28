Сегодня Байден выступит с речью в поддержку Украины – Белый дом

Президент США Джо Байден с начала российского вторжения в Украину открыто поддерживает наше государство. 28 апреля он снова выступит с речью в поддержку Украины.

Он расскажет о борьбе Украины с Россией. Об этом заявил представитель Белого дома.

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Президент выступит с речью о поддержке украинцев, защищающих свою страну и свою свободу от жестокой войны России,

– сказал представитель Белого дома.

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