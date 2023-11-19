Сегодня есть важное кадровое решение, – Зеленский сменил командующего Медицинскими силами ВСУ

Владимир Зеленский 19 ноября записал традиционное видеообращение к жителям Украины. Президент рассказал об итогах 634 дня противостояния полномасштабной агрессии России.

Владимир Зеленский в воскресенье, 19 ноября, сообщил о замене командующего Медицинскими силами ВСУ. Вместо генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко глава государства новым командующим назначил генерал-майора медицинской службы Анатолия Казмирчука, который являлся начальником Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" в Киеве.

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Нужно улучшить медицинское обеспечение защитников

Президент Украины подчеркнул, что нужен принципиально новый уровень медицинского обеспечения наших воинов.

От качественных турникетов до полной цифровизации и прозрачности в снабжении, от качественной тренировки до искренней коммуникации с боевыми медиками в тех подразделениях, где медицина развернута действительно правильно и эффективно. Опыт эффективности конкретных подразделений должен быть распространен на все Силы обороны,

​​​​ – сказал глава государства.

Зеленский провел встречу с Умеровым

Владимир Зеленский встретился с министром обороны Рустемом Умеровым. Они определили приоритеты. Президент отметил, что времени на ожидание результата много не будет. Он подчеркнул, что нужно быстрое движение к переменам

Президент анонсировал важную активность

Зеленский сообщил, что будет важная активность. Он не конкретизировал, однако отметил, что стоит ожидать новой коммуникации с нашими партнерами.

Ключевое сейчас – это гарантии того, что поддержка Украины будет достаточной и в следующем году тоже. Я благодарю все страны, которые рассматривают это так же, как и мы. Нужен этот сигнал в сторону России: что бы они ни делали, мир не устанет защищать свободу и международный порядок,

– заявил глава государства.

Нидерланды помогут Украине

Украинский лидер сообщил, что на этой неделе правительство Нидерландов предусмотрело на 2024 год более 2 миллиардов евро преимущественно для поддержки безопасности нашего государства. Зеленский поблагодарил премьер-министра Марка Рютте и все нидерландское общество. Он назвал такую поддержку своевременным сигналом.

Зеленский поблагодарил спасателей

Глава государства поблагодарил весь коллектив ГСЧС. Зеленский особо отметил спасателей, которые рискуют своей жизнью.

Отдельно президент выразил благодарность сержанту Владиславу Дордию, мастер-сержанту Алексею Сущевскому и главному сержанту Алексею Шабалю. Эти пожарные-спасатели 15 ноября были ранены в селе Заречное Запорожской области при оказании помощи. Зеленский поблагодарил их за службу и пожелал скорейшего выздоровления.

Также украинский лидер отметил сержанта Артура Тараненко и капитана Виктора Карташова, которые проявили себя в помощи людям после того, как Россия ударила по городу Селидово Донецкой области. Он также их отдельно поблагодарил.

Кроме этого Зеленский выразил слова благодарности майору Сергею Коваленко и сержантам Александру Частухину и Евгению Тишику. Они неоднократно присоединялись к ликвидации последствий российских ударов по Херсонщине, а также делают все возможное для спасения как можно большего количества людей.

Зеленский поблагодарил медиков

Президент Украины особо отметил заведующую Гуляйпольским отделением экстренной медицинской помощи Татьяну Гурскую и Александра Ильенко, врача-анестезиолога Запорожской станции "экстренки".

Кроме этого он поблагодарил медиков из Херсона. По его словам, врач-хирург Владимир Пятигорец только за эту неделю прооперировал 16 пациентов с минно-взрывными травмами. Также активно спасает людей выездной фельдшер херсонской "экстренки" Николай Степанюк. Зеленский поблагодарил их и их коллег за активность и неравнодушие.

Возвращение Богдана Ермохина

Зеленский напомнил, что 19 ноября удалось вернуть в Украину Богдана Ермохина, которого оккупанты вывезли из Мариуполя в Россию. Глава государства отметил, что было много попыток помочь этому парню. Он поблагодарил всех, чье неравнодушие и эффективность помогает возвращать в Украину детей, похищенных с временно оккупированных территорий.

Я рад, что все сработало. Благодарю всю команду, которая работает над возвращением украинских детей – это и Офис, и омбудсмен, и наши международные партнеры, в частности ЮНИСЕФ. Особенно я благодарен Катару за действенное посредничество и помощь. Спасибо!

– заявил президент.

Он подчеркнул, что государство помнит обо всех наших людях и каждом уголке Украины, который сейчас находится в российской оккупации.

В конце обращения президент традиционно выразил благодарность нашим защитникам и защитницам, которые борются за Украину на разных направлениях. Также он поблагодарил всех, кто тренирует, помогает, готовится к бою, заботится о людях и искренне старается всех нас укрепить.