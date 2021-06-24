Сегодня мяч на стороне России, – Зеленский о встрече с Путиным

Президент Зеленский заявил, что сейчас главный вопрос, который решают с Кремлем – это его очная встреча с Владимиром Путиным. Пока что официальный Киев ждет ответа от Москвы.

Об этом Зеленский рассказал во время интервью. Он подчеркнул, что всю необходимую информацию для организации встречи Кремлю предоставили.

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Администрации президентов вышли на связь по встрече

Я считаю, что мяч сегодня на стороне Российской Федерации. Наши администрации соединились относительно адженды (перечень тем встречи – 24 канал) срока и места встречи,

– сказал Зеленский.

Отметим, что предложение встретиться Зеленский озвучил Путину во время обращения в апреле 2021 года. Именно тогда к восточной границе Украины стянули беспрецедентное количество российских войск – мол, для военных учений.

Зеленский предложил Путину встретиться еще в апреле

На предложение Зеленского приехать на Донбасс Путин отреагировал цинично: посоветовал сначала встретиться с лидерами боевиков. Впоследствии он пригласил главу Украины в Москву.

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В Украине считают, что встреча однозначно должна состояться на нейтральной территории. Среди вариантов называли Ватикан, Вену и Тель-Авив.