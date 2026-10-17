Сегодня наши перехватчики не работают, – Зеленский рассказал, в чем проблема отключения Starlink

В Украине Starlink отключается при скорости свыше 161 километра в час, а в ЕС работает даже при скорости более 180 километров в час. Это в настоящее время затрудняет работу украинских перехватчиков.

Отвечая на вопросы журналистов 17 октября, президент назвал эти ограничения спланированной операцией.

Что известно об ограничениях работы Starlink

По словам Зеленского, для проверки несколько автомобилей со Starlink отправили в страны Евросоюза. Там, где разрешено такое движение, машины разгонялись до более чем 180 километров в час – и связь работала.

Президент заявил, что имеются соответствующие записи и доказательства.

В то же время в Украине при превышении скорости примерно 161 километра в час терминал отключается, поэтому теряется связь с дроном.

Вывод следующий. Ограничения действуют на территории Украины, а на территории стран Европейского Союза – нет. То есть это спланированная операция,

– подчеркнул Зеленский.

Это блокирует применение части дронов-перехватчиков против реактивных "Шахедов", а также – доставку еды и воды дронами со Starlink на изолированные боевые позиции.

Несмотря на это, для сбивания российских БПЛА Украина продолжает использовать авиацию, ракеты и другие средства ПВО.

"Это очень важно там, куда не может пройти военный или та или иная техника. Там существует изоляция благодаря контролю со стороны дронов противника. И такой возможности на сегодняшний день просто нет", – рассказал Зеленский.

Напомним, что советник президента по вопросам оборонных технологий Сергей "Флэш" Бескрестнов заявил, что сейчас вед Украина ведет переговоры с SpaceX и Пентагонома по отмене ограничений на использование Starlink.

Он отметил, что это не только технический и бизнес-вопрос, но и политический.