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24 Канал Новости Украины В Харькове зафиксированы два "прилета" вражеских БПЛА: какие еще города находятся под угрозой
8 июля, 22:29
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В Харькове зафиксированы два "прилета" вражеских БПЛА: какие еще города находятся под угрозой

Вероника Соцкова

Российские войска проводят очередную массированную атаку на Украину с применением ударных беспилотников и ракет. В ряде областей объявлена воздушная тревога, действуют силы ПВО, а в Харькове уже сообщают о взрывах и попаданиях.

24 Канал следит за передвижениями вражеских дронов.

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Куда летят вражеские цели?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

 

22:33, 08 июля

БПЛА курсом на г. Запорожье с востока.

 

22:30, 08 июля

БПЛА в Полтавской области, мимо населенного пункта Хорол, курс на юг.

22:21, 08 июля

Враг нанес удар по Харькову

В Шевченковском районе Харькова зафиксированы два "прилета" вражеских БПЛА.

Один человек пострадал. Оказана вся необходимая медицинская помощь.

Экстренные службы работают на месте удара.

22:00, 08 июля

БПЛА в Николаевской области, Очаков.


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