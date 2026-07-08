В Харькове зафиксированы два "прилета" вражеских БПЛА: какие еще города находятся под угрозой
Российские войска проводят очередную массированную атаку на Украину с применением ударных беспилотников и ракет. В ряде областей объявлена воздушная тревога, действуют силы ПВО, а в Харькове уже сообщают о взрывах и попаданиях.
24 Канал следит за передвижениями вражеских дронов.
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Куда летят вражеские цели?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
БПЛА в Полтавской области, мимо населенного пункта Хорол, курс на юг. В Шевченковском районе Харькова зафиксированы два "прилета" вражеских БПЛА. Один человек пострадал. Оказана вся необходимая медицинская помощь. Экстренные службы работают на месте удара.
Враг нанес удар по Харькову
БПЛА в Полтавской области, мимо населенного пункта Хорол, курс на юг.
В Шевченковском районе Харькова зафиксированы два "прилета" вражеских БПЛА.
Один человек пострадал. Оказана вся необходимая медицинская помощь.
Экстренные службы работают на месте удара.