В Харькове зафиксированы два "прилета" вражеских БПЛА: какие еще города находятся под угрозой

Российские войска проводят очередную массированную атаку на Украину с применением ударных беспилотников и ракет. В ряде областей объявлена воздушная тревога, действуют силы ПВО, а в Харькове уже сообщают о взрывах и попаданиях.

24 Канал следит за передвижениями вражеских дронов. Смотрите также: Российские войска нанесли удар по Одессе: четверо человек погибли, есть пострадавшие Куда летят вражеские цели? В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте 22:33, 08 июля БПЛА курсом на г. Запорожье с востока. 22:30, 08 июля БПЛА в Полтавской области, мимо населенного пункта Хорол, курс на юг. 22:21, 08 июля Враг нанес удар по Харькову В Шевченковском районе Харькова зафиксированы два "прилета" вражеских БПЛА. Один человек пострадал. Оказана вся необходимая медицинская помощь. Экстренные службы работают на месте удара. 22:00, 08 июля БПЛА в Николаевской области, Очаков.

