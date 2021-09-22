Сейчас нет понимания, когда Украина получит ПДЧ в НАТО, – Кулеба

22 сентября 2021 , 21:10
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Источник:

24 канал

Дмитрий Кулеба заявил, что прокомментировал текущую ситуацию по интеграции Украины в НАТО. По его словам, процесс пока не имеет определенности и четкости.

Министр иностранных дел отметил, что у сторон уже был откровенный разговор по этому поводу. Об этом он сообщил во время эфира на своей странице в фейсбуке.

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"Нет понимания, когда Украина получит ПДЧ. Но мы имеем откровенный разговор с НАТО, что интеграция не может быть бесконечной", – сказал дипломат.

Процесс растянулся и растянулся неприлично долго. Все должно иметь свою определенность и четкость. И НАТО, и Украина убеждены, что делают друг друга сильнее,
 – добавил Дмитрий Кулеба.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский недавно уверенно заявил, что Украина готова быть в ЕС и НАТО. Зато они без нее будут терять свои позиции.

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Автор: Олег Васьків