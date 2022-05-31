Сейчас ситуация под контролем, – Кириленко об утечке аммиака в Донецкой области
Источник:Павел Кириленко / Донецкая ОГА(ОВА)
Из-за обстрелов российских военных в Бахмутском районе Донбасса произошла утечка аммиака. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал о последствиях.
По его словам, абсолютное большинство населенных пунктов Бахмутского района, в том числе и Бахмут, - вне зоны поражения. Угрозы нет.
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"По состоянию на утро 31 мая единственное место, откуда поступает информация о запахе аммиака, - это село Майское, расположенное в зоне активных боевых действий. Там проживают 35 человек", - сообщил глава Донецкой ОВА.
Кроме того, Павел Кириленко отметил, что спасатели ГСЧС круглосуточно мониторят ситуацию и в случае ее ухудшения 9 автоцистерн и 45 специалистов готовы в любой момент отправиться на ликвидацию последствий аварии.
Первая помощь при отравлении аммиаком / Инфографика 24 канала / Источник МОЗ
Что делать в случае утечки аммиака / Инфографика 24 канала
Какая ситуация на Донбассе: последние новости
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