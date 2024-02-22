Сегодня, 22 февраля, латвийский парламент окончательно принял законопроект, который запрещает импорт сельскохозяйственной продукции из России и ее союзницы – Беларуси.

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Что означает запрет, и когда он начнет действовать

Так, закон вступит в силу после того, как его провозгласит президент. Он предусматривает запрет импорта аграрных продуктов и кормовой продукции из России и Беларуси в Латвию, в частности, если эти товары ввозятся в страну через третьи государства.

Справка: Сельскохозяйственной и кормовой продукцией в понимании этого закона являются продукты сельского хозяйства, животноводства и рыболовства, а также продукция первой степени переработки, непосредственно связана с такими продуктами.

Запрет будет действовать до 1 июля 2025 года. Затем его можно будет продлить.

В аннотации к поправкам говорится, что Латвия движется в сторону скорейшего разрыва экономических отношений с Москвой.

В частности, там упоминается, что нововведения направлены на то, чтобы не допустить пополнения госбюджетов стран-агрессоров благодаря экспорту своей продукции в Латвию. В Риге не хотят, чтобы эти средства предоставили возможность России в дальнейшем вести войну против Украины.

Следует заметить, что в 2023 году Латвия импортировала из России 423 732 тонны зерновых продуктов, что на 59,9 процентов больше, чем в 2022 году. В то же время стоимость импортируемых из России в Латвию круп достигла 89,008 миллионов евро, что на 11,7 процентов больше, чем в 2022 году.

В Украине поздравили шаг Латвии

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк выразила благодарность Латвии за принятый закон о вето на российский и белорусский импорт.

Она отметила, что запрет распространяется прежде всего на российские корма, зерновые, горох, рапсовое масло, которые составляли значительную часть импорта.

Новые латвийские санкции – это минимум – 280 миллионов евро потерь в год для российского агросектора,

– подчеркнула чиновница.

Кондратюк отметила, что другим странам ЕС следовало бы последовать примеру Латвии.