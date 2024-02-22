Сьогодні, 22 лютого, латвійський парламент остаточно ухвалив законопроєкт, який забороняє імпорт сільськогосподарської продукції з Росії та її спільниці – Білорусі.

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Що означає заборона, і коли вона почне діяти

Так, закон набуде чинності після того, як його проголосить президент. Він передбачає заборону імпорту аграрних продуктів та кормової продукції з Росії та Білорусі до Латвії, зокрема, якщо ці товари ввозяться до країни через треті держави.

Довідка: Сільськогосподарською та кормовою продукцією у розумінні цього закону є продукти сільського господарства, тваринництва та рибальства, а також продукція першого ступеня переробки, безпосередньо пов'язана з такими продуктами.

Заборона буде діяти до 1 липня 2025 року. Потім її можна буде продовжити.

В анотації до поправок йдеться, що Латвія рухається у бік якомога швидшого розриву економічних відносин з Москвою.

Зокрема, там згадується, що нововведення спрямовані на те, аби не допустити поповнення держбюджетів країн-агресорів завдяки експорту своєї продукції до Латвії. У Ризі не хочуть, аби ці кошти надали можливість Росії надалі вести війну проти України.

Слід зауважити, що у 2023 році Латвія імпортувала з Росії 423 732 тонни зернових продуктів, що на 59,9 відсотків більше, ніж у 2022 році. Водночас вартість імпортованих з Росії до Латвії круп досягла 89,008 мільйон євро, що на 11,7 відсотків більше, ніж у 2022 році.

В Україні привітали крок Латвії

Заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк висловила вдячність Латвії за ухвалений закон щодо вето на російський та білоруський імпорт.

Вона зауважила, що заборона поширюється передусім на російські корми, зернові, горох, ріпакову олію, які становили значну частину імпорту.

Нові латвійські санкції – це щонайменше – 280 мільйонів євро втрат на рік для російського агросектору,

– наголосила посадовиця.

Кондратюк зауважила, що іншим країнам ЄС варто б наслідувати приклад Латвії.