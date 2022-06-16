Сейм Литвы признал вывоз украинцев в Россию депортацией народа

Литовский Сейм признал массовый вывоз украинцев в Россию депортацией нашего народа. Парламент призвал международное сообщество поступить так же.

16 июня литовские депутаты проголосовали за ответную резолюцию. Ее поддержали 50 парламентариев.

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От агрессивной России, было ли это 80 лет назад или сегодня, мы, к сожалению, не можем ожидать ничего нового. Происходят те же преступления против человечности, высылки. Проводится такая политика, которая может отдельные страны, или целые регионы вести к голоду или другим страшным вещам,

– заявили в Консервативной партии Литвы.

Детали литовской резолюции по Украине

В документе отметили, что путинские солдаты депортировали в Россию или на подконтрольной ей квазиреспублике на Донбассе более миллиона украинцев. Среди этих людей 200 тысяч – это дети. Оккупанты вывозят украинцев для того, чтобы уничтожить нашу идентичность.

Литва призвала мир приостановить геноцид украинского народа правовыми способами. Кроме того, страна выступила за то, чтобы для депортированных людей создали условия для возвращения в Украину или другое безопасное государство.

Также литовский сейм призвал привлечь к уголовной ответственности участвующих в принудительной депортации людей.

Сейм уверен, что справедливость восторжествует лишь тогда, когда к уголовной ответственности привлекут руководителей России, других высокопоставленных организаторов преступлений и непосредственных исполнителей военных действий и депортации украинского гражданского населения,

– говорится в резолюции.

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Как Литва помогает Украине: последние новости

В конце мая известный литовский телеведущий Андрюс Тапинас объявил о сборе денег на Bayraktar для вооруженных сил Украины. Только за сутки литовцы собрали более 2 миллионов евро, а за 3 дня сбор полностью закрыли – на счета поступили необходимые 5 миллионов.

Кроме мощного турецкого беспилотника, Литва также закупит для Украины 6 дронов эстонского производства EOS C VTOL стоимостью почти 1 миллион евро. Также Тапинас сообщил, что собрал деньги на боеприпасы для Bayraktar .

В Вильнюсе открыли первый в Европейском Союзе Украинский центр для беженцев. Его создали по инициативе первых леди двух стран – Елены Зеленской и Дианы Науседы. Планируется, что центр станет местом обучения, профориентации, психологической помощи, отдыха детей, молодежи и взрослых. В нем можно будет оставить детей на внешкольные занятия и посетить лекции или образовательные курсы.

Также страны Балтии, среди которых и Литва, отказались от закупки электроэнергии у России . С 1 июня рынок электроэнергии государств соединен только с Польшей и скандинавскими странами.

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