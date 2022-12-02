Польша не смогла признать Россию государством-спонсором терроризма: что разделило Сейм

Польский Сейм не смог принять резолюцию о признании России поддерживающим терроризм государством. Правящая партия внесла поправку, принятие которой заблокировала оппозиция.

Проекты постановлений о признании России государством-спонсором терроризма были внесены фракциями "Левые" и "Право и справедливость". Во время вечернего обсуждения, предшествовавшего голосованию, фракции и группы единодушно выразили поддержку резолюции.

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В Сейм внесли поправку, что Россия виновна в убийстве Качиньского

В ходе дебатов партия "Право и справедливость" внесла поправку, что вызвало сопротивление со стороны оппозиции. В поправке говорилось, что Россия несет прямую ответственность за сбитие малазийского боинга и Смоленскую катастрофу, в которой погибли польские политики, в частности, президент Лех Качиньский.

Польскую оппозицию возмутило то, что в поправке говорится, что Россия виновна в убийстве Качиньского.

Перед голосованием резолюции оппозиция попросила объявить перерыв из-за поправки, однако ходатайство было отклонено. Сейм принял решение приступить к голосованию за резолюцию.

После этого состоялось голосование по поправке в резолюцию. В голосовании приняли участие 226 членов Сейма, из них 225 проголосовали за, никто не голосовал против, один воздержался. Оппозиция не участвовала в голосовании, поэтому кворума не было.

Когда Сейм сможет вернуться к рассмотрению резолюции, пока не сообщается.

В срыве голосования обвиняют Мацаревича

Докладчик комитета по иностранным делам Павел Коваль и глава фракции "Гражданской коалиции" Борис Будка назвали Антония Мацеревича виновником "разрушения консенсуса" по проекту.

Человек, подорвавший очень хорошую, хорошо продуманную, общую резолюцию Сейма, признающую Российскую Федерацию государством, поддерживающим терроризм. Чем же занимается Антоний Мацеревич? Он вбрасывает поправку, которая говорит, что Россия несет ответственность за убийство президента республики. Мацеревич хочет вместе с Качиньским втянуть Польшу в войну с Россией?

– сказал Будка.

Министр европейских дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк выразил недоумение из-за позиции оппозиционных депутатов и заявил, что они сорвали кворум.

"Меня тем более удивляет такое отношение, поскольку международные институции, в том числе Европарламент в 2015 году, затем Парламентская ассамблея Совета Европы в октябре 2018 года, затем Европарламент в другой резолюции, принятой несколько дней назад, осудили Россию за ее действия – конечно, в В 2015 году это было более мягкое содержание, но уже тогда в содержании резолюции было упоминание о Смоленской катастрофе", – отметил министр.

Кто признал Россию государством-спонсором терроризма

Одними из первых Россию признали государством-спонсором терроризма страны Балтии. В частности, Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма еще в августе.

Эстония объявила Россию государством-спонсором терроризма в октябре. Также Россия признана страной-спонсором терроризма в Литве.

В октябре ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой сочла российский режим террористическим. Парламентская ассамблея НАТО также признала Россию государством-террористом.

В ноябре в Европарламенте также одобрили резолюцию о признании России спонсором терроризма.

. В октябре польский Сейм признал российские власти террористическим режимом.

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