Допускают ядерный удар: как могут переформировать Сектор Газа после войны
Заявление израильского министра об использовании в Секторе Газа ядерного оружия подвергли резкой критике. Официально у Израиля вообще нет ядерного оружия. Однако на практике все может быть совершенно иначе.
Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что у Израиля есть все возможности и технологии для изготовления ядерного оружия Хотя ее использование и даже упоминания о такой вероятности могут иметь очень плохие последствия.
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Будущее Сектор Газа и возможность использования "ядерки"
Министр по делам наследия Израиля Амихай Элиягу предложил сбросить на Сектор Газа ядерную бомбу. По его призыву отреагировали очень быстро. В частности, премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху заверил, что возмутительное утверждение Элиагу никогда не будут реализовывать.
Скандал довольно быстро разгорелся, а потому израильский министр забрал свои слова обратно. Однако интересно в этой истории и то, что официально у Израиля уже нет ядерного оружия.
Все мы понимаем, что технологии у них есть, страна богата, а все соседи Израиля желают ему смерти не менее 50 лет. Поэтому наличие ядерного оружия даже не оговаривается. Вопрос ее использования не является решенной проблемой, наоборот – это может стать триггером,
– заметил Иван Ступак.
Есть разные данные о количестве ядерного оружия, которое может иметь Израиль. Приблизительно это 10 – 20 ядерных боеголовок. В частности, в Израиле есть программа обогащения урана, а в 2015 году у них было 19 тысяч центрифуг, которые для этого использовались.
Иван Ступак о ядерном оружии Израиля и будущем Сектора Газы: смотреть видео
"Эта цифра могла удвоиться или даже утроиться. В подземных хранилищах – все в безопасности. Думаю, что Газа вдвое уменьшит свою площадь. Вопрос – что с ней будут дальше делать", – отметил экс-работник СБУ.
Есть возможность, что эта территория полностью отойдет к Израилю. Там разрушат все поселения с подземными ходами, которые простираются на сотни километров, но создадут израильские поселения или зону безопасности. В противном случае Израиль может разрешить части граждан Газы переместиться на эту территорию и вести новую жизнь и избрать новую администрацию.
Однако такое политическое решение может быть гораздо сложнее военного.
Война между ХАМАС и Израилем: последние новости
- Президент Турции Реджеп Эрдоган продолжает выражать анти-израильскую позицию. На этот раз он жестко выразился о премьер-министре страны Беньямина Нетаньяху. В частности, Эрдоган обвинил его в "военных преступлениях" в секторе Газа. Более того, лидер Турции дал понять, что разрывает отношения с Нетаньяху, ведь "с ним не о чем говорить".
- Несколько недель назад президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что хотел бы посетить Израиль в знак поддержки. Однако его поездка сейчас под угрозой. Дело в том, что в одном из израильских каналов произошла утечка данных. Зеленский хотел, чтобы его визит стал публичным уже постфактум.
- Между тем, Россия нашла повод для радости. В Институте изучения войны рассказали, что Кремль уверен, что Израиль не будет атаковать ее силы в Сирии. Такова уверенность в том, что Россия передала некоторые силы ПВО Хезболли.