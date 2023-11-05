Допускают ядерный удар: как могут переформировать Сектор Газа после войны

Заявление израильского министра об использовании в Секторе Газа ядерного оружия подвергли резкой критике. Официально у Израиля вообще нет ядерного оружия. Однако на практике все может быть совершенно иначе.

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что у Израиля есть все возможности и технологии для изготовления ядерного оружия Хотя ее использование и даже упоминания о такой вероятности могут иметь очень плохие последствия.

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Будущее Сектор Газа и возможность использования "ядерки"

Министр по делам наследия Израиля Амихай Элиягу предложил сбросить на Сектор Газа ядерную бомбу. По его призыву отреагировали очень быстро. В частности, премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху заверил, что возмутительное утверждение Элиагу никогда не будут реализовывать.

Скандал довольно быстро разгорелся, а потому израильский министр забрал свои слова обратно. Однако интересно в этой истории и то, что официально у Израиля уже нет ядерного оружия.

Все мы понимаем, что технологии у них есть, страна богата, а все соседи Израиля желают ему смерти не менее 50 лет. Поэтому наличие ядерного оружия даже не оговаривается. Вопрос ее использования не является решенной проблемой, наоборот – это может стать триггером,

– заметил Иван Ступак.

Есть разные данные о количестве ядерного оружия, которое может иметь Израиль. Приблизительно это 10 – 20 ядерных боеголовок. В частности, в Израиле есть программа обогащения урана, а в 2015 году у них было 19 тысяч центрифуг, которые для этого использовались.

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"Эта цифра могла удвоиться или даже утроиться. В подземных хранилищах – все в безопасности. Думаю, что Газа вдвое уменьшит свою площадь. Вопрос – что с ней будут дальше делать", – отметил экс-работник СБУ.

Есть возможность, что эта территория полностью отойдет к Израилю. Там разрушат все поселения с подземными ходами, которые простираются на сотни километров, но создадут израильские поселения или зону безопасности. В противном случае Израиль может разрешить части граждан Газы переместиться на эту территорию и вести новую жизнь и избрать новую администрацию.

Однако такое политическое решение может быть гораздо сложнее военного.

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