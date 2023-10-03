На Закарпатье одежда загорелась прямо на 8-летней девочке: чем все закончилось

В одном из сел Закарпатской области на школьнице загорелась одежда. Девочка в этот момент находилась дома.

Инцидент произошел вечером 2 октября в селе Тисобикень Береговского района. Девочка вместе с родителями находилась дома.

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Что сказали в ГСЧС

По данным ГСЧС Закарпатья, женщина готовила еду на кухне. Рядом с ней у печки находилась ее маленькая дочь. В какой-то момент искра попала на ее одежду. В результате наряд загорелся.

Родители быстро потушили пламя, однако девочка получила ожоги. После этого взрослые вызвали скорую помощь. 8-летнюю школьницу госпитализировали. В настоящее время она находится в реанимационном отделении Виноградовской больницы.

Сотрудники ГСЧС призвали родителей быть осмотрительными и оберегать детей от опасностей.

Не разрешайте детям самостоятельно включать газовые приборы или разжигать печи, а также ставить игрушки на горячие плиты и обогреватели,

– сказали спасатели.

Также они подчеркнули, что нельзя ни в коем случае разрешать детям играть с огнем.

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