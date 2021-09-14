Селитра, взорвавшаяся в порту Бейрута, принадлежала фирме с орбиты украинского бизнесмена, – СМИ

В 2020 году в порту Бейрута взорвалась аммиачная селитра, которая разрушила несколько кварталов города. Журналисты провели расследование и утверждают, что вещество принадлежало фирме с орбиты украинского бизнесмена.

Тогда в результате взрыва погибли более 200 человек, а еще несколько сотен пострадали во время протестов против властей. Расследование в отношении собственности селитры провел международный журналистский Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

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Расследователи утверждают, что селитра принадлежит украинской фирме

Груз с аммиачной селитрой прибыл в порт Бейрута на судне Rhosus под молдавским флагом и с российско-украинским экипажем в декабре 2013 года.

Расследователи объясняют, что выяснили:

селитру на грузинской фабрике "Руставиазот" купила компания под названием Savaro Limited, зарегистрированная в Великобритании;

ее купили для продажи заводу по производству взрывчатки в Мозамбике.

В OCCRP заверили, что украинец Владимир Вербоноль является ее конечным владельцем. Savaro Limited входит в международный конгломерат компаний со штаб-квартирой в Днепре. Фирма поставляет аммиачную селитру как раз того типа, который используют для производства взрывчатки.



Журналисты опубликовали сеть компаний Savaro / Инфографика OCCRP

В публикации говорится, что эти фирмы поставляли селитру в Африку еще с 2000 годов. В августе 2021 года в суд Лондона Ассоциация юристов Бейрута и жертвы взрыва в порту подали групповой иск к Savaro.

Ведь они считают, что сложную и запутанную систему владения Savaro Limited придумали специально, чтобы избежать ответственности за ненадлежащее хранение опасного груза.

В компании вину отрицают

Журналисты подали запрос к юристам украинских компаний. Ведь именно против них судятся в суде. Юристы в ответе отрицали связь с грузом селитры, который вез Rhosus. Ответственность за взрыв они перекладывают на власти Ливана.

Более того, они заявили, что компании Atlantis Corporation, Savaro и Dniprosoft работают исключительно в сфере IT, разработки программного обеспечения и интернет-маркетинга. Они добавили, – то, что одна из них на своем сайте до сих пор продает удобрения – это "ошибка одного из практикантов".

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