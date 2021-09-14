Селитра, взорвавшаяся в порту Бейрута, принадлежала фирме с орбиты украинского бизнесмена, – СМИ
Источник:OCCRP
В 2020 году в порту Бейрута взорвалась аммиачная селитра, которая разрушила несколько кварталов города. Журналисты провели расследование и утверждают, что вещество принадлежало фирме с орбиты украинского бизнесмена.
Тогда в результате взрыва погибли более 200 человек, а еще несколько сотен пострадали во время протестов против властей. Расследование в отношении собственности селитры провел международный журналистский Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
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Расследователи утверждают, что селитра принадлежит украинской фирме
Груз с аммиачной селитрой прибыл в порт Бейрута на судне Rhosus под молдавским флагом и с российско-украинским экипажем в декабре 2013 года.
Расследователи объясняют, что выяснили:
- селитру на грузинской фабрике "Руставиазот" купила компания под названием Savaro Limited, зарегистрированная в Великобритании;
- ее купили для продажи заводу по производству взрывчатки в Мозамбике.
В OCCRP заверили, что украинец Владимир Вербоноль является ее конечным владельцем. Savaro Limited входит в международный конгломерат компаний со штаб-квартирой в Днепре. Фирма поставляет аммиачную селитру как раз того типа, который используют для производства взрывчатки.
Журналисты опубликовали сеть компаний Savaro / Инфографика OCCRP
В публикации говорится, что эти фирмы поставляли селитру в Африку еще с 2000 годов. В августе 2021 года в суд Лондона Ассоциация юристов Бейрута и жертвы взрыва в порту подали групповой иск к Savaro.
Ведь они считают, что сложную и запутанную систему владения Savaro Limited придумали специально, чтобы избежать ответственности за ненадлежащее хранение опасного груза.
В компании вину отрицают
Журналисты подали запрос к юристам украинских компаний. Ведь именно против них судятся в суде. Юристы в ответе отрицали связь с грузом селитры, который вез Rhosus. Ответственность за взрыв они перекладывают на власти Ливана.
Более того, они заявили, что компании Atlantis Corporation, Savaro и Dniprosoft работают исключительно в сфере IT, разработки программного обеспечения и интернет-маркетинга. Они добавили, – то, что одна из них на своем сайте до сих пор продает удобрения – это "ошибка одного из практикантов".
Что известно о взрыве в порту Бейрута
- 4 августа 2020 года в столице Ливана 4 августа прогремели два мощных взрыва. Они повредили здания, разбили окна во всем городе.
- Взрыв разрушил несколько районов – дома потеряли более 300 тысяч человек.
- В результате взрывов погибли 214 человек, а еще более 6 тысяч – получили ранения.
- Взрывы вызвали 2 750 тонн нитрата аммония, которые 6 лет хранили в порту в ненадлежащих условиях. Из-за этого в стране вспыхнули протесты с требованием отставки правительства.
- 10 сентября 2020 года премьер-министр Хасан Диаб объявил о том, что уходит с поста. Только 11 сентября 2021 года президент Ливана Мишель Аун договорился с премьер-министром Наджибом Микати о формировании нового правительства в стране.