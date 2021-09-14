Тоді внаслідок вибуху загинуло понад 200 людей, а ще кілька сотень постраждали під час протестів проти влади. Розслідування щодо власності селітри провів міжнародний журналістський Центр з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP).

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Розслідувачі стверджують, що селітра належить українській фірмі

Вантаж з аміачною селітрою прибув у порт Бейрута на судні Rhosus під молдавським прапором і з російсько-українським екіпажем у грудні 2013 року.

Розслідувачі пояснюють, що з'ясували:

селітру на грузинській фабриці "Руставіазот" купила компанія під назвою Savaro Limited, зареєстрована у Великій Британії;

її купили для продажу заводу з виробництва вибухівки в Мозамбіку.

У OCCRP запевнили, що українець Володимир Вербоноль є її кінцевим власником. Savaro Limited входить у міжнародний конгломерат компаній з штаб-квартирою в Дніпрі. Фірма постачає аміачну селітру якраз того типу, який використовують для виробництва вибухівки.



Журналісти опублікували мережу компаній Savaro / Інфографіка OCCRP

У публікації мовиться, що ці фірми постачали селітру в Африку ще з 2000 років. У серпня 2021 року у суд Лондона Асоціація правників Бейрута і жертви вибуху в порту подали груповий позов до Savaro.

Адже вони вважають, що складну й заплутану систему володіння Savaro Limited придумали спеціально, щоб уникнути відповідальності за неналежне зберігання небезпечного вантажу.

У компанії провину заперечують

Журналісти подали запит до юристів українських компаній. Адже саме проти них позиваються у суді. Юристи у відповіді заперечили зв'язок із вантажем селітри, який віз Rhosus. Відповідальність за вибух вони перекладають на владу Лівану.

Ба більше, вони заявили, що компанії Atlantis Corporation, Savaro та Dniprosoft працюють винятково у сфері IT, розробки програмного забезпечення та інтернет-маркетингу. Вони додали, – те, що одна з них на своєму сайті досі продає добрива — це "помилка одного з практикантів".

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