Запугивали боевыми действиями: россияне депортировали целое село на Херсонщине
Оккупанты вывезли около 200 человек из села Боевое на Херсонщине для проведения так называемой "фильтрации". Но это можно назвать депортацией.
Так в комментарии 24 Каналу заявил заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. По его словам, россияне продолжают политику геноцида украинского народа.
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"Люди запуганы, люди под влиянием пропаганды. Они (оккупанты – 24 Канал) сделали все для того, чтобы люди соглашались на то, чтобы уезжать", – сказал он.
Принудительный выезд
Соболевский рассказал, что были случаи, когда россияне ночью ездили с громкоговорителями по населенным пунктам и говорили, что там будут боевые действия и все будет уничтожено. Мол, необходимо срочно уезжать. Однако, когда люди отказывались, к ним приходили вооруженные российские солдаты и, фактически, принудительно вывозили.
Говорили о том, что "действительно есть опасность, мы заботимся о вашей жизни". Но это неправда. Это просто депортация,
– заявил заместитель председателя Херсонского областного совета.
Зачем россияне вывезли людей из села в Херсонскую область: смотрите видео
Об украинцах забывают
Он убежден, что благодаря украинцам, в частности, детям, вывозимым в депрессивные регионы, оккупанты пытаются улучшать демографическое состояние в своей стране. И потом об этих людях там никто не беспокоится.
"Они дают якобы жилищные сертификаты. При чем там также большое количество бюрократических проблем с этим. Но потом оказывается, что люди не имеют возможности эти сертификаты как-то реализовать для того, чтобы получить жилье", – сказал он.
Юрий Соболевский отметил, что потом украинцы остаются в ситуации, когда им негде жить и они никому не нужны. К тому же вернуться в Украину или уехать в страны ЕС – очень большая проблема.
"Вывозят они в Россию потоком – это организованно. А вот люди вернуться потом действительно пытаются, но не у всех это пока получается", – подытожил он.
Ситуация в Херсонской области: последние новости
- По данным Генштаба, большинство жителей села Боевое в Херсонской области отказались передавать свои частные участки на баланс оккупантов. Около 200 человек из этого села россияне вывезли в неизвестном направлении для проведения так называемых "фильтрационных мероприятий". В их дома заселяют российских наемников.
- Оккупанты атаковали пункт выдачи гуманитарной помощи в Казацком Херсонской области. 9 человек получили ранения. Среди них – 16-летний подросток.
- 1 марта россияне обстреляли Чернобаевку в Херсонской области. Раненый годовалый мальчик.
- 28 февраля российская армия обстреляла Херсон. Погиб мужчина. Еще один прохожий получил ранение.