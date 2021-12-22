Село на Тернопольщине украсили 9-километровой рождественской гирляндой

22 декабря 2021 , 00:59
Читати новину українською

Источник:

ТСН

Село Настасов в Тернопольской области к праздникам украсили девятикилометровой гирляндой. Праздничными иллюминациями засветились дома, дороги и колодцы.

Такие иллюминации превратили обычную деревню в новогоднюю сказку. Гирлянды разместили даже на грузовиках и тракторах.

Кстати В Харькове зажгли главную елку города: праздничные фото

Сказочная атмосфера в Настасеве

Бульдозер ДТ-75, самосвал ГАЗ-52 и трактор Т-70 стали самыми популярными местами для фотографирования.

Село украсили за деньги общины и местного агрохозяйства. Праздничная сказка в Настасеве будет царить до конца Рождественских праздников.

Таким образом, село украшают к праздникам уже четвертый год подряд, но каждый год к праздничной иллюминации добавляют новые элементы.

Праздничное село в Тернопольской области / Фото "Думай":

Новогодняя атмосфера в других уголках страны

Кстати "Сравните это с Лондоном": британцы в восторге от кадра главной елки фото 24 канала

Автор: Ольга Музика