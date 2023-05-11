После скандальных заявлений: в Украину неожиданно прибыл спецпосланник президента Бразилии

В Украину прибыл Селсо Аморим – главный советник президента Бразилии. В Киеве он уже встретился с Андреем Ермаком.

Бразильскую делегацию проинформировали о вызовах, поставленных перед Украиной из-за российской агрессии. Кроме того, Аморима ознакомили с украинской формулой мира, предложенной президентом Владимиром Зеленским.

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Представители Украины подробно проинформировали бразильскую делегацию об актуальной ситуации на фронте, действиях российских окупантов, в том числе недавние ракетные атаки России на гражданскую инфраструктуру и украинских граждан,

– говорится в сообщении.

В Офисе Президента подчеркнули, что Россия сознательно наносит удары по гражданской инфраструктуре и депортирует украинских детей. Ермак отметил: "единственный план, способный прекратить российскую агрессию в Украине – это украинская формула мира".

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