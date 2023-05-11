После скандальных заявлений: в Украину неожиданно прибыл спецпосланник президента Бразилии
Источник:Офис Президента
В Украину прибыл Селсо Аморим – главный советник президента Бразилии. В Киеве он уже встретился с Андреем Ермаком.
Бразильскую делегацию проинформировали о вызовах, поставленных перед Украиной из-за российской агрессии. Кроме того, Аморима ознакомили с украинской формулой мира, предложенной президентом Владимиром Зеленским.
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Представители Украины подробно проинформировали бразильскую делегацию об актуальной ситуации на фронте, действиях российских окупантов, в том числе недавние ракетные атаки России на гражданскую инфраструктуру и украинских граждан,
– говорится в сообщении.
В Офисе Президента подчеркнули, что Россия сознательно наносит удары по гражданской инфраструктуре и депортирует украинских детей. Ермак отметил: "единственный план, способный прекратить российскую агрессию в Украине – это украинская формула мира".
Президент Бразилии "отличился" рядом скандальных заявлений
- Луис Инасиу Лула да Силва – президент Бразилии – "отличился" активным подыгрышем российской пропаганде. В частности, сделал абсурдное заявление, что Украина вроде бы должна отдать стране-террористке Крым.
- Также он призвал США не помогать Украине оружием. Это в то время, когда Россия совершает геноцид украинцев.
- Позже политик переобулся и вдруг осудил российскую агрессию.