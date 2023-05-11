Бразильську делегацію проінформували про виклики, які поставили перед Україною через російську агресію. Окрім того, Аморіма ознайомили з українською формулою миру, яку запропонував президент Володимир Зеленський.

Зверніть увагу Президент Бразилії вирішив підіграти Китаю: "миротворчі" заяви матимуть наслідки

Представники України детально поінформували бразильську делегацію про актуальну ситуацію на фронті, дії російських окупантів, зокрема нещодавні ракетні атаки Росії на цивільну інфраструктуру та українських громадян,

– мовиться у повідомленні.

В Офісі Президента наголосили, що Росія свідомо завдає удари по цивільній інфраструктурі та депортує українських дітей. Єрмак зауважив: "єдиний план, здатний припинити російську агресію в Україні, – це українська формула миру".

Президент Бразилії "відзначився" низкою скандальних заяв