Россияне атаковали КАБами Семеновку на Черниговщине: есть раненые, повреждена больница

Вечером, 4 января, оккупанты ударили по Черниговщине. Известно, что захватчики нанесли авиаудары по пограничному городу Семеновка.

К сожалению, в результате действий врага есть пострадавшие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МВД Украины.

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Враг ударил по Семеновке

Вечером 4 января российские войска нанесли авиаудары КАБами по жилому массиву приграничного города Новгород-Северского района.

В МВД Украины рассказали, что повреждено админздание, больница, кафе, жилые дома и автомобили. Сейчас на месте работают все необходимые службы.

Также там обнародовали информацию о пострадавших.

7 человек получили ранения в результате российских авиаударов по приграничному городу Семеновка,

– говорится в сообщении.

Соответствующую информацию там обнародовали в 23:32 4 января.



Оккупанты ударили по Семеновке / Фото Национальной полиции Украины