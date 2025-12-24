"Теща вкалывала на заработках": у топ-чиновника СБУ нашли имущество на 12 миллионов долларов

Семья главы Полтавского управления СБУ Константина Семенюка приобрела элитную недвижимость в период, когда он находился на руководящих должностях в Службе безопасности. Впрочем, по словам самого чиновника, все роскошное имущество куплено за средства его тещи.

Журналисты "Схем" выяснили, что в 2021 – 2023 годах семья Константина Семенюка приобрела недвижимость и автомобили стоимостью более 12 миллионов гривен. Речь идет о Mercedes-Benz GLE, Audi Q8, апартаменты площадью 120 квадратных метров в Черновцах и долю в комплексе отдыха в Буковинских Карпатах, передает 24 Канал.

Как топ-чиновник СБУ разбогател за "счет" тещи?

Все имущество оформлено на родителей жены Семенюка, однако приобрели его в период, когда он занимал руководящие должности в СБУ – в частности возглавлял отдел в Черновицком СБУ и был заместителем начальника Винницкого управления.

Журналисты узнали, что Audi Q8 и апартаментами в Черновцах фактически пользуется сам Семенюк с семьей.

В СБУ и семья Семенюка заявили, что все имущество куплено за средства родителей его жены. По их словам, теща десятилетиями работала на заработках в Италии и Израиле.

В то же время расследователи обратили внимание на подозрительные обстоятельства приобретения имущества:

В частности, автомобиль Audi Q8 купили по существенно заниженной цене у бизнесмена Андрея Опанасюка, который был фигурантом дела именно того управления СБУ, где Семенюк работал заместителем руководителя.

купили по существенно заниженной цене у бизнесмена Андрея Опанасюка, который был фигурантом дела именно того управления СБУ, где Семенюк работал заместителем руководителя. А апартаменты в Черновцах приобрели вдвое дешевле рыночной стоимости у отца застройщика, в отношении которого налоговая расследовала дело об уклонении от уплаты налогов. В той же налоговой инспекции длительное время работала жена Семенюка.

В октябре 2023 года тесть Семенюка Василий Гуштык приобрел треть земельных участков площадью 2 га в Буковинских Карпатах вблизи нацпарка "Вижницкий". На участке расположен комплекс отдыха с коттеджами, бассейном, чаном и сауной. Эксперты оценивают только себестоимость строительства минимум в 300 тысяч долларов, без учета земли.

По данным журналистов, официальные доходы Василия Гуштыка с 1998 по 2023 год составили около 900 тысяч гривен, а его жена в Украине доходов не декларировала.

Сам Гуштык заявил, что его жена около 20 лет работает в Италии, но сумму заработков назвать отказался.

Декларации жены Семенюка и его собственные доходы также не объясняют возможности финансирования такого объема имущества.

Сам Константин Семенюк отказался от личных комментариев и переадресовал запрос в пресс-службу СБУ, где снова отметили, что все имущество приобретено за многолетние сбережения родителей жены, которые более 30 лет работают за рубежом.

7 августа 2025 года президент Владимир Зеленский назначил Константина Семенюка руководителем Полтавского управления СБУ. До этого он более года исполнял обязанности главы этого управления, а карьеру начинал в Черновицкой области с должности оперуполномоченного.

