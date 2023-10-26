В Сенате США хотят отделить помощь Израилю от финансирования Украины

Группа сенаторов-республиканцев выступила за разъединение пакетов помощи Израилю и Украине Это может привести к проблемам с принятием предложения Белого дома, которое предусматривало финансирование безопасности границ Израиля, Украины, Тайваня и США.

Сенаторы ожидают, что принятие общего пакета помощи, предложенного Байденом, может затянуться. Следует отметить, что недавно Палата представителей определилась с новым спикером, что означает возврат к работе.

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Зачем нужно отделение

Группа сенаторов от Республиканской партии представила отдельный законопроект, предусматривающий предоставление военной помощи Израилю, но не Украине. Он предусматривает финансирование в размере 14,3 млрд долларов.

Это решение объясняют тем, что таким образом законопроект не "забуксует" в Палате представителей, где количество республиканцев, выступающих против финансирования помощи Украине, растет. Сейчас их количество составляет более половины конференции партии.

Мои коллеги и я твердо убеждены, что какая-либо помощь Израилю не должна использоваться как рычаг для отправки десятков миллиардов долларов в Украину,

– заявил сенатор Роджер Маршалл.

Меньшинство среди республиканцев, которое поддерживает Украину, не против такого подхода, но они большего акцента на усилении безопасности границы США.

Ранее администрация президента США предложила общий пакет помощи на 106 миллиардов долларов, в котором предполагалось увеличение помощи для ВСУ. Предложение Джо Байдена также предусматривало около 14 миллиардов долларов помощи для Израиля, однако там сразу же включили 61 миллиард долларов для Украины и другие расходы на безопасность.

Палата представителей избрала сенатора