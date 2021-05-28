Государственный терроризм и варварство, – Сенат Польши о действиях Лукашенко

Сенат единодушно поддержал резолюцию об осуждении действий режима Лукашенко. Сенаторы обращаются с просьбой ввести против него санкции. Между тем гендиректор Ryanair направил в Минск гневное письмо.
Санкции против Лукашенко, говорят в Сенате Польши, должны стать первым шагом в стратегии противодействия диктатуре. Все, кто причастен к репрессиям в Беларуси, должны понести ответственность.
Кстати Совбез ООН призывает расследовать перехват самолета в Беларуси
Сенат Польши осуждает действия Лукашенко
В поддержку резолюции проголосовали 99 сенаторов. Рассматривали ее на заседании 27 мая, предварительно обсудив.
Соответственно, действия Лукашенко назвали радикальными и нарушающими элементарные принципы международного права и цивилизованного мира.
Принудительная посадка в Минске рейса Ryanair 23 мая ради заключения независимого журналиста Романа Протасевича была актом государственного терроризма и беспрецедентного варварства,
– отмечают в Сенате.
Резолюция призывает европейские организации и парламенты других стран объединить усилия и давить на Лукашенко. К тому же там напомнили, что за решеткой в Беларуси оказались и некоторые польские активисты.
Как Польша отнеслась к инциденту с Романом Протасевичем
- Правительство Польши 26 мая запретило самолетам белорусских авиакомпаний входить в ее воздушное пространство.
- Перед этим Польша не впустила в свое воздушное пространство самолет компании "Белавиа", поэтому он был вынужден кружить над Кобрином, что в Брестской области.
- В МИД Польши заявили, что хотят получить доступ к бортовым самописцам с самолета компании Ryanair.
- Между тем другой соучредитель телеграм-канала NEXTA Степан Путило, который проживает в Польше, попросил усилить его охрану.
Ryanair говорит о похищении
Гендиректор Ryanair Майкл О'Лири направил письмо в Департамент авиации Беларуси. В письме, сообщает издание Wall Street Journal, он назвал разворот самолета "умышленным похищением".
В нем О'Лири охарактеризовал инцидент с Протасевичем как незаконный и позорный акт. Письма гендиректор Ryanair прислал начальнику департамента авиации Беларуси.