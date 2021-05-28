Государственный терроризм и варварство, – Сенат Польши о действиях Лукашенко

Сенат единодушно поддержал резолюцию об осуждении действий режима Лукашенко. Сенаторы обращаются с просьбой ввести против него санкции. Между тем гендиректор Ryanair направил в Минск гневное письмо.

Санкции против Лукашенко, говорят в Сенате Польши, должны стать первым шагом в стратегии противодействия диктатуре. Все, кто причастен к репрессиям в Беларуси, должны понести ответственность.

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Сенат Польши осуждает действия Лукашенко

В поддержку резолюции проголосовали 99 сенаторов. Рассматривали ее на заседании 27 мая, предварительно обсудив.

Соответственно, действия Лукашенко назвали радикальными и нарушающими элементарные принципы международного права и цивилизованного мира.

Принудительная посадка в Минске рейса Ryanair 23 мая ради заключения независимого журналиста Романа Протасевича была актом государственного терроризма и беспрецедентного варварства,

– отмечают в Сенате.

Резолюция призывает европейские организации и парламенты других стран объединить усилия и давить на Лукашенко. К тому же там напомнили, что за решеткой в ​​Беларуси оказались и некоторые польские активисты.

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Ryanair говорит о похищении

Гендиректор Ryanair Майкл О'Лири направил письмо в Департамент авиации Беларуси. В письме, сообщает издание Wall Street Journal, он назвал разворот самолета "умышленным похищением".

В нем О'Лири охарактеризовал инцидент с Протасевичем как незаконный и позорный акт. Письма гендиректор Ryanair прислал начальнику департамента авиации Беларуси.