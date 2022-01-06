Сенат США, вероятнее всего, не утвердит санкции против "Северного потока-2", – Politico

Высшие демократы Сената США давно выступают против российского газопровода "Северный поток-2". Однако они могут и не утвердить санкции против России, чтобы поддержать президента Джо Байдена, когда он ведет тяжелые переговоры с Москвой.

Как сообщает авторитетное американское издание, демократы осознают, что "Северный поток-2" поставит под угрозу энергетическую безопасность Европы и позволит Путину шантажировать своих врагов.

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Но поскольку Сенат готовится на следующей неделе проголосовать за закон от сенатора Теда Круза, который заставит Байдена ввести эти санкции, демократы в среду сообщили о значительном изменении своей позиции. При отсутствии неожиданного развития событий ожидается, что законопроект Круза не достигнет барьера в 60 голосов.

Причина, а словам демократов, заключается в том, что они не хотят подрывать Байдена, пока он сотрудничает с Россией из-за ее военного наращивания на границе с Украиной.

Сейчас очень важно, чтобы мы очень тесно сотрудничали с нашими союзниками, а Германия является одним из этих очень важных союзников. И поэтому я считаю, что поправка несвоевременна,

– сказала сенатор Джин Шахин о законопроекте Круза.

Зато сам Круз уже отвергает аргументы демократов, утверждая, что они заинтересованы лишь в политическом прикрытии Байдена.

Правительство Германии поддержало строительство газопровода из-за дешевой энергии, которую он принесет в страну, несмотря на возражения США и других европейских союзников.

Российский трубопровод, который фактически завершен, но ожидает сертификацию, сейчас используется США и их европейскими партнерами, включая Германию, как рычаг против России, предупреждая, что трубопровод не заработает, если Путин пойдет на Украину.

Что известно о строительстве "Северного потока-2"

Россия построила газопровод "Северный поток-2". Однако перед запуском газопровод надо сертифицировать, он должен соответствовать всем европейским нормам.

16 ноября Германия приостановила процесс сертификации российского газопровода. Причина – необходимость реорганизации в соответствии с немецким законодательством.

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что рассмотрение заявки на сертификацию российского газопровода приостановили из-за принятия их позиции. Там добавили, что это только "первый шаг".

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