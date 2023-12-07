Республиканцы противоречат демократам и наоборот: что на самом деле происходит в США вокруг помощи

В Сенате США заблокировали законопроект о помощи Украине и Израилю. Причиной тому явилась антимигрантская позиция республиканцев.

Борис Тизенгаузен в разговоре с 24 Каналом объяснил суть противостояния республиканцев и демократов. Но, несмотря на их разногласия в политике, по мнению политтехнолога, Украина без помощи точно не останется.

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6 декабря Сенат США выносил на голосование законопроект, в котором говорилось о выделении более 100 миллиардов долларов. 60 миллиардов из этой суммы предусмотрено для финансирования Украине. Впрочем, республиканцы заблокировали законопроект, но это никоим образом не связано с нашим государством.

"Помимо денег, в этом пакете был важный пункт о внутренней безопасности – защите границ или антимгринтских инициативах республиканцев", – отметил политтехнолог.

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Положения в законопроекте уменьшали бы поток мигрантов в США, которые являются потенциальными избирателями демократов. Они вели промигрантскую политику в отличие от республиканцев. Поэтому между двумя партиями идет ожесточенная борьба.

Они сейчас друг друга пугают для того, чтобы республиканцы сняли часть своих норм. А республиканцы пугают демократов для того, чтобы те оставили все антимигрантские нормы,

– объяснил политтехнолог.

По его словам, важно понимать, что Украина без помощи не останется и, собственно, республиканцы не против. В свою очередь президент США Джо Байден в преддверии голосования выступил с речью, которая, в частности, направлялась на внутреннего потребителя. Он отметил важность поддержки Украины.

"Если Путин захватит Украину, он продолжит свое движение и будет нападать на союзников по НАТО. Мы увидим то, что (…) не хотим увидеть, когда американские военные воюют с российскими военными", – сказал президент США.

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