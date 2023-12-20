Проголосует ли Сенат США за помощь Украине до конца 2023 года: лидеры партий ответили

Сенат США не будет голосовать за пакет по оказанию дополнительной помощи Украине. Это также касается и вопроса об укреплении безопасности границы США до начала следующего года.

Несмотря на это, республиканцы и демократы будут продолжать свою работу. Об этом заявили лидеры обеих партий 19 декабря в Вашингтоне.

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Споры в Конгрессе

Сенат Конгресса США не будет голосовать за пакет помощи Украине в 2023 году.

Соглашение между республиканцами и Белым домом относительно изменений в миграционном законодательстве, к которым привязали пакет помощи Украине, до сих пор не достигнуто. Впрочем, лидер демократов Чак Шумер уверяет, что в дальнейшем переговоры по этому вопросу будут продолжены.

Наши переговорщики будут работать очень усердно во время декабрьских и январских каникул, и наша цель – сделать что-то, как только мы вернемся,

– заявил Шумер.

В то же время второй республиканец в Сенате Джон Тьюн заявил, что соглашение не будет достигнуто к январю 2024 года. По его словам, демократы упустили время до того момента, когда была возможна договоренность о соглашении о безопасности южной границы с Мексикой до Рождества.

В совместном заявлении Шумер и лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявили, что участники переговоров "достигают обнадеживающего прогресса", но "остаются сложные вопросы".

Что этому предшествовало