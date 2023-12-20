Проголосует ли Сенат США за помощь Украине до конца 2023 года: лидеры партий ответили
Источник:Reuters
Сенат США не будет голосовать за пакет по оказанию дополнительной помощи Украине. Это также касается и вопроса об укреплении безопасности границы США до начала следующего года.
Несмотря на это, республиканцы и демократы будут продолжать свою работу. Об этом заявили лидеры обеих партий 19 декабря в Вашингтоне.
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Споры в Конгрессе
Сенат Конгресса США не будет голосовать за пакет помощи Украине в 2023 году.
Соглашение между республиканцами и Белым домом относительно изменений в миграционном законодательстве, к которым привязали пакет помощи Украине, до сих пор не достигнуто. Впрочем, лидер демократов Чак Шумер уверяет, что в дальнейшем переговоры по этому вопросу будут продолжены.
Наши переговорщики будут работать очень усердно во время декабрьских и январских каникул, и наша цель – сделать что-то, как только мы вернемся,
– заявил Шумер.
В то же время второй республиканец в Сенате Джон Тьюн заявил, что соглашение не будет достигнуто к январю 2024 года. По его словам, демократы упустили время до того момента, когда была возможна договоренность о соглашении о безопасности южной границы с Мексикой до Рождества.
В совместном заявлении Шумер и лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявили, что участники переговоров "достигают обнадеживающего прогресса", но "остаются сложные вопросы".
Что этому предшествовало
- 6 декабря Сенат США выносил на голосование вопрос о помощи Украине, но законопроект отклонили. Республиканцы не одобрили увеличение финансирования Украины без дополнительных мер. Они заинтересованы в уменьшении рекордного количества мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу США.
- Впоследствии Байден заявил, что будет готов пойти на значительные уступки в вопросе безопасности границ. Белый дом и Конгресс США пытались достичь договоренности, предусматривающей оказание военной помощи Украине и Израилю. Это также должно было способствовать предотвращению нелегальной миграции через южную границу с Мексикой.
- 14 декабря стало известно, что лидер большинства в Сенате Чак Шумер принял важное для Украины решение. Он решил оставить членов в городе на следующей неделе, чтобы провести голосование по выделение военной помощи в размере 61 миллиарда долларов.
- Впрочем, республиканцы без разрешения отправились на праздничные рождественские каникулы. В Белом доме призвали Конгресс США отложить праздничные рождественские каникулы и принять законопроекты о безопасности границ, а также поддержать решение о помощи Украине и Израилю. Несмотря на это, республиканцы решили не отложить отдых и уехали из Вашингтона. Поэтому в Белом доме жестко раскритиковали республиканскую Палату представителей.
- В то же время спикер Палаты представителей США Майкл Джонсон отверг все обвинения и критику Белого дома. Он обвинил Джо Байдена, а его спикер Радж Шах заявил, что "все блокируется на столе" президента США.