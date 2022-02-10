Сенаторы США рассказали, после какого действия России санкции могут ввести еще до нападения

Правительство США введет против России санкции лишь после того, как она нападет на Украину. В то же время за одно действие агрессора ограничения могут ввести и раньше.

В каком случае против России введут санкции

Первой в списке причин, которые приведут к санкции против Москвы еще до нападения, является кибератака против Украины. Об этом СМИ заявило со ссылкой на члена комитета по международным отношениям Сената США.

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Сенатор Крис Мерфи ранее говорил, что если бы были санкции к вторжению, то они касались бы российских кибератак против Украины.

Сенатор и председатель комитета от Демократической партии Боб Менендес также отмечал, что санкции за российские кибератаки являются "одним из вопросов, который находится на рассмотрении". Законодатели даже рассматривают возможность введения санкций за атаки, уже совершенные против Украины.

В то же время сенатор-республиканец Джим Ри утверждал лишь, что такие разговоры были. Политик решил сохранить тайну будущих санкций и больше никаких деталей не рассказал.

Что известно о санкциях за российскую агрессию

США и Евросоюз заявили, что введут санкции против России, если она решится на вторжение в Украину. Президент Джо Байден говорил, что эти ограничения приведут к "экономической катастрофе" в государстве-агрессорше.

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал партнеров немедленно ввести ограничения, ведь, когда начнется война, станет поздно. Однако страны на это не согласились.

Сейчас законопроект о санкциях не был зарегистрирован в Сенате США. Документ до сих пор рассматривают.

В то же время в Белом доме подготовили пакет "разрушительных санкций" на случай нападения. Кроме того, в США работают над ограничениями против окружения Владимира Путина.

В Евросоюзе также подготовили санкции против России. Сейчас их содержание не раскрывают. Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что они могут оказаться шире, чем все считают.

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