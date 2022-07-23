Предварительно, без жертв, – Сенкевич подтвердил взрывы в Николаеве

23 июля 2022 , 05:34
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Александр Сенкевич

Мэр Николаева написал, что в городе действительно раздались взрывы. Они были в основном в одном районе.

По данным властей, взрывы в городе услышали ориентировочно в 04.30 23 июля. Во время атаки по городу по всей Украине звучала воздушная тревога

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В Николаеве в результате взрывов никто не пострадал

Около 4:30 (говорится о 23 июля – 24 канале) в Николаеве прогремели мощные взрывы. Все преимущественно в одном районе города,
– объяснил мэр.  

Александр Сенкевич также добавил, что власти собирают информацию об инциденте.

"Предварительно, без жертв", – уточнил Сенкевич. 

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Автор: Діана Квасневська