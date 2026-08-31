Сентябрь может многое изменить – Зеленский ответил на заявление Путина о том, что война будет окончена

В понедельник, 31 августа, российский диктатор вновь заговорил о завершении войны. Президент Украины прокомментировал возможность прекращения огня.

Глава государства заявил, что сентябрь станет очень важным месяцем. Об этом он рассказал во время вечернего обращения.

Что сказал Зеленский?

Президент Украины подчеркнул, что разговаривал с представителями Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Глава государства отметил, что темой диалога сторон была возможность побуждать Россию завершить войну.

Надо, чтобы настроение было соответствующее в Москве, у Путина – настроение завершать, а не воевать. Сейчас пока, к сожалению, все свидетельства разведок – и наших, и партнеров – все сигналы из России таковы, что лично российский лидер хочет войны еще,

– заявил Зеленский.

Он сказал, что абсолютное большинство российского общества согласились бы на прекращение огня по линии столкновения.

Президент Украины отметил, что сентябрь может многое изменить. Зеленский подчеркнул, что Украина и ее партнеры должны сделать все возможное для мира, защиты людей и их жизней.

Что известно о намерениях России?

В понедельник, 31 августа, во время саммита Шанхайской организации сотрудничества премьер-министр Индии Моди заявил, что война отвергает человечество назад и отметил необходимость переходить к окончанию военных действий. В ответ Путин заявил, что Россия двигается к завершению "украинского конфликта". По его словам, страна-агрессор для этого "прилагает усилия".

Напомним, что на днях замглавы Офиса Президента Сергей Кислица заявил, что Россия не заинтересована в переговорах. По словам дипломата, Кремль не будет рассматривать вариант с окончанием войны до середины марта 2027 года. К тому времени страна-агрессор будет пытаться заставить Украину капитулировать. Для этого Кремль планирует избивать по энергетической инфраструктуре.